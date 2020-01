Magazine Ideias 'são perfeitas e assino embaixo', diz secretário de Cultura sobre frase nazista Alvim condena 'origem espúria' de citação de Goebbels, chefe de propaganda de Hitler; segundo secretário, Bolsonaro prometeu que vai assegurá-lo no cargo

O secretário de Cultura, Roberto Alvim, afirmou na manhã desta sexta-feira, 17, ter "convencido" o presidente Jair Bolsonaro de que a citação de uma frase similar a do propagandista do nazismo, Joseph Goebbels, em um discurso nas redes sociais, foi uma "coincidência retórica". Apesar de reconhecer a associação e afirmar repudiar o regime de Adolf Hitler, Alvim disse c...