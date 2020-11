Magazine Idas e vindas do tempo Um Dia Chegarei a Sagres, de Nélida Piñon, não é olhar para passado, mas olhar do passado

“Nasci no século 19, no norte de Portugal, e não sei o que significa ser parte desta nação”, começa Mateus, narrador de Um Dia Chegarei a Sagres. Há mais de 15 anos sem publicar um romance inédito, Nélida Piñon retorna com esse épico de 500 páginas que apresenta os passos inseguros de um homem abalado pelo luto e pela falta de perspectivas. Os capítulos, bem conduzidos,...