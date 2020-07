Magazine Icumam Lab promove palestras abertas e consultorias para projetos de filmes e séries do Centro-Oeste Pela primeira vez, as ações foram adaptadas para o formato on-line por conta do isolamento social

Profissionalizar o audiovisual realizado no Centro-Oeste é uma das premissas do Icumam Lab, projeto laboratorial que impulsiona a produção de séries e longas-metragens. Pela primeira vez, as ações foram adaptadas para o formato on-line por conta do isolamento social, com uma programação que envolve consultorias coletivas e individuais, além de palestras abertas ...