Magazine Ian McKellen volta as telonas num thriller adulto que envolve perseguição e desconfiança Do mesmo diretor de Crepúsculo: Amanhecer (2011 e 2012), trama gira em torno do golpista Roy Courtnay (Ian) e da recém-viúva Betty McLeish (Helen Mirren), que se conhecem por intermédio de um site de encontros

Nem só de divas brasileiras se fez a grade de estreias da semana nos cinemas da capital. Entre os lançamentos, está o drama A Grande Mentira, dirigido por Bill Condon e protagonizado por Helen Mirren – atriz que, apesar da idade, 74 anos, têm fôlego de menina. Acabou de gravar a fantasia The One and Only Ivan, o drama biográfico O Duque e a superprodução Catarina, a Grande, mi...