O humorista e apresentador do programa 'No Balaio' 'Seu Waldemar' foi diagnosticado com o novo coronavírus. O resultado do exame foi divulgado na manhã desta quarta-feira (25).



Waldemar segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital. De acordo com nota divulgada no perfil oficial dele nesta quarta-feira (25), o apresentador teve uma melhora durante as últimas 24 horas e seu quadro é considerado grave, porém estável.



O humorista começou a sentir os primeiros sintomas no dia 18 de março e logo buscou auxílio médico. Ele seguiu em isolamento, mas foi levado para o hospital na noite da última segunda-feira (23). O primeiro diagnóstico foi de pneumonia.



Segundo a nota, o apresentador está respondendo positivamente ao tratamento e houve melhoras consideráveis nos exames clínicos

No momento, ele segue isolado e não pode receber a visita de ninguém, nem mesmo dos familiares.



Lavar as mãos de forma correta, uso de álcool em gel, máscaras, evitar contato pessoal e aglomerações de pessoas são algumas das orientações para evitar o contágio da doença.



O perfil do humorista agradece a todas as manifestações de carinho e ressalta que o público preferiu trocar o sensacionalismo por orações e positividade.



A direção da TV Anhanguera afirmou que “está torcendo pela recuperação e para que ele possa estar de volta em breve ao programa “No Balaio”, exibido aos sábados.



Nós do O POPULAR também torcemos e desejamos a recuperação do 'Seu Waldemar'.