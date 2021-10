A humorista Mhel Marrer se desculpou com a população de Praia Grande (SP) pela piada feita no programa A Praça É Nossa da última quinta (21). Na ocasião, ela chamou o município do litoral paulista de lugar "sujo" e onde "todo mundo é feio".

"Me desculpa, eu errei, não devia ter falado mal da cidade de vocês. Eu achei que isso era engraçado porque sempre que fiz essas piadas na Praia Grande. Vocês riram e aplaudiram quando eu as fazia com [a cidade de] São Vicente", publicou. Na sequência, mostra trecho de vídeo rindo do município vizinho.

Segundo o SBT, a pedido do canal e de Carlos Alberto de Nóbrega, a comediante terá de se desculpar também no humorístico.

A retratação deverá ser gravada na próxima semana, quando Carlos Alberto retoma ao programa -ele teve de ficar afastado após ser submetido a um cateterismo. Ainda não está definida a data exata em que o pedido de desculpas vai ao ar.

Na piada que foi veiculada pela atração, ela disse que "Praia Grande é uma praia do mesmo jeito que rio Tietê é um rio, agora é só para fazer necessidades lá dentro".

Em outro trecho afirmava que "aquele mar que não tem onda, porque é muito lixo, não tem força pra subir" e que lá "todo o mundo é feio". Também afirmou ter pego micose e "pereba" ao ir para a região.

O fato mobilizou parte dos moradores da cidade que começou a publicar imagens para valorizar a beleza da região. Mhel recebeu ameaças de morte após fazer as piadas.

Depois de apagar a legenda de sua postagem algumas vezes, Mhel publicou um grande texto no qual reforçou o pedido de perdão -que não era destinado a políticos, mas ao povo caiçara. Também disse que vai expor quem a ameaçou.

Por causa dessas manifestações, a Prefeitura de Praia Grande divulgou no domingo (24) uma nota em que repudia o que chamou de "violência verbal" sofrida pela cidade. "Válido reforçar que o município é grande incentivador da cultura e respeita todos os tipos de arte, desde que não firam ou deturpem a imagem de pessoas ou instituições", diz o comunicado.

A prefeitura afirmou que convidou a produção de A Praça É Nossa a visitar o município e conhecer a sua "bela história de superação de seu povo" para acabar com um triste estigma do passado, mostrando que hoje a cidade figura entre as mais desenvolvidas do Brasil e é "um dos destinos turísticos mais procurados do país em virtude de suas belezas e infraestrutura".

Em suas redes, a prefeitura também incentivou nesta segunda (25) os moradores e comerciantes da cidade a aderirem à campanha virtual "Orgulho de ser Praia Grande" como forma de defender e demonstrar amor pelo lugar.