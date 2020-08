Magazine Humorista Matheus Ceará traz espetáculo ao drive-in do Serra Dourada, em Goiânia, nesta sexta (28) O show se baseia em acontecimentos do dia a dia do humorista, provocando identificação imediata com os casais da plateia

O humorista Matheus Ceará se apresenta no Drive Gyn na próxima sexta-feira (28), na Unidade do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O espetáculo “Até que meu Show te Separe” acontece às 20h. A peça apresenta situações engraçadas, e reais, vividas em família. O humorista se baseia em acontecimentos do seu dia a dia, provocando identificação imediata com os casais da pla...