Magazine Humoristas fazem sucesso com projetos desenvolvidos em casa Gravações estão mais enxutas, intimistas, sem megaprodução, usando, inclusive, recursos domésticos, como cenografia e figurino e seguindo normas de segurança

Ambientes caseiros, como o quintal e a sala, são hoje os cenários de gravação de Marcelo Adnet. Longe dos estúdios da Globo, assim como todo o elenco da emissora, por causa da pandemia, o ator e humorista transformou seu lar, no Rio, no set de Sinta-se Em Casa, disponível no Globoplay e aberto para não assinantes. Sucesso nas redes sociais e com direito à exibição...