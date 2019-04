Magazine Hugo & Guilherme e Dilsinho se apresentam na Arena da Pecuária neste domingo Atrações musicais compõem o set list do evento No Pelo 360°

A dupla Hugo & Guilherme (foto), o pagodeiro Dilsinho e o DJ Eme, dono do hit Felicidade, animam a primeira edição do projeto No Pelo 360°, neste domingo, a partir das 16 horas, na Arena da Pecuária de Goiânia. Os sertanejos puxam a festa já que além do lançamento do projeto de shows deles ainda aproveitam para lançar seu novo DVD, No Pelo em Campo Grande...