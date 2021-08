Magazine Hugh Jackman é o protagonista do filme Caminhos da Memória, que estreia nesta quinta nos cinemas Imortalizado na pele de Wolverine, dessa vez o ator é Nick Bannister, investigador de mentes que navega pelo passado para ajudar os clientes a acessar as recordações perdidas

Não é na pele de Wolverine e muito menos com a ajuda do Professor Xavier, mas Hugh Jackman, imortalizado no papel do herói mutante da Marvel, vai embarcar numa jornada de viagem no tempo. Dessa vez, ele é Nick Bannister, investigador de mentes que navega pelo passado para ajudar os clientes a acessar as recordações perdidas no filme Caminhos da Memória, que estr...