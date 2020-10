Magazine Horror nos quadrinhos

Filmes como A Morte do Demônio (1981), A Volta dos Mortos Vivos (1986) e Casa do Espanto (1986) servem de referência para o trabalho do quadrinista e diretor de arte Tiago Holsi. Nas histórias do autor, geralmente voltadas para o público infantojuvenil, realidade e fantasia tomam formas inusitadas. Em O Incrível Ataque das Terríveis Abobrinhas Mutantes Zumbis Comedoras de Cé...