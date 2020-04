Magazine Hora do cafezinho Relíquias da Roça

Poucos são os momentos de um dia que mais lembram a fazenda do que a hora do cafezinho. Ainda mais se ele for passado em coador de pano no bule e servido do em pequenas e simples xícaras de louça ou esmaltadas como as da foto. Pouca gente pode imaginar, mas as xícaras são mais recentes do que se pode imaginar. Sua criação data do século 18, com a popularização do chá no Ocide...