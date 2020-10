Magazine Hora de soltar a voz Começa hoje, na Globo, a nona edição do The Voice Brasil, que terá transmissão multiplataforma

Há nove anos o palco do The Voice Brasil abre espaço para que talentos musicais de todo o País mostrem sua arte. As mesmas vozes que apresentam sua música também dividem com o público suas histórias. E neste ano, em meio a um cenário mundial atípico, o The Voice Brasil volta ao ar em edição inédita, a partir desta quinta-feira, para apresentar novas histórias...