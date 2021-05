Magazine Hora de dizer adeus Jesse Williams e Giacomo Gianniotti deixam elenco de Grey’s Anatomy

O canal ABC anunciou que o ator norte-americano Jesse Williams, 39, fará sua última aparição na série Grey’s Anatomy (2005) no episódio que será exibido dia 20. O artista marcou a série por interpretar o médico Jackson Avery ao longo de 12 das 17 temporadas.O episódio que crava a despedida do ator do elenco principal da série foi intitulado Tradition. A história da...