Magazine Hora da verdade: Willian Kessley representa Goiás na final do The Voice Brasil Cheio de esperança e com enorme torcida, cantor Willian Kessley, de 26 anos, é o finalista pelo time de Ivete Sangalo

Quem vê o quase tímido Willian Kessley, de 26 anos, não imagina o tamanho de sua voz. O talento do rapaz de Goiânia o levou onde muitos cantores de todo o País sonham em estar um dia: na final do The Voice Brasil. Willian tornou-se – por méritos próprios – um dos quatro finalistas da oitava edição do reality show musical da rede Globo, que tem como técnicos Iv...