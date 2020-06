ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sementes bem plantadas dão bons frutos. Procure pensar sempre positivamente. Bom período para o romance. Escolha ambientes mais acolhedores e curta a companhia das pessoas queridas. Promova encontros e cultive a intimidade em família. Cor: verde. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

As associações e sociedades de cunho afetivo ou comercial estarão muito estimuladas. Este será um período de boas vibrações, de muita positividade. Seu temperamento está mais forte e você vai conseguir impor seus limites. É hora de você buscar maior independência.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesta fase você vai ter que se adaptar a mudanças repentinas em sua vida. A paixão está de volta. São dias de sentimentos e de atrações instantâneas. O que parecia eternamente parado tende a se encaminhar para uma definição. Consciente do poder que tem, você esbanja magnetismo. Número: 5.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Este período continua trazendo influência sobre o seu signo, ampliando a sua inteligência pela associação da razão com a capacidade inventiva. Oportunidade para rever experiências do passado e incorporar lições que ainda não foram totalmente assimiladas. Número: 8.

LEÃO (22/7 a 22/8)

No amor, não seja tão rígido. Perdoe, pois todos erram. Tente avaliar com bom senso as coisas pelas quais vale a pena se sacrificar. Bom período para assuntos financeiros, ligados à casa, ao trabalho e ao amor. Bom momento no campo pessoal. Cor: branco. Número: 11.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você deve estar animadíssimo, já que alguns astros estão lhe trazendo sonhos e esperança. Chegou a hora de esclarecer suas reais intenções a quem ama. Esse passo será importante para possivelmente viver um romance com muita paixão no futuro. Cor: havana. Número: 14.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Tendência otimista e também muito sentimento. Manter os pés no chão só lhe fará bem! Você terá bons motivos para sorrir e retribuir demonstrações de afeto. Fique mais perto de quem ama, dos amigos e da família. Bom momento no campo profissional. Cor: rosa. Número: 17.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Seu lado prático levará você a conhecer pessoas interessantes neste período, aproveite para fazer novos amigos. A Lua inicia seu trânsito em excelente aspecto. Use tudo que estiver ao seu alcance para aproveitar este período. Bom momento no campo sentimental e financeiro. Número: 20.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Cuide melhor de sua vida sentimental, procure ser mais carinhoso, mais criativo. Com sua mania de dar ordens, pode perder seu grande amor. Procure dar uma forma mais concreta aos seus sentimentos e imaginações. Busque novas possibilidades de realização emocional.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O Cosmo fará com que volte suas atenções para a estabilidade financeira a fim de garantir a tranquilidade no lar. Por isso, você fará tudo para equilibrar o orçamento doméstico. Sucesso no amor e nas amizades; ajuda de pessoa influente poderá ser o início de seu progresso financeiro. Cor: violeta. Número: 23.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O sucesso bate à sua porta e as pessoas reconhecem suas qualidades. Exponha-se, pois estará com o magnetismo pessoal em alta e esta é uma maré de muita sorte. Não volte atrás nas decisões que forem tomadas nesta fase. Cor: grená.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Possibilidade de concretizar um relacionamento amoroso há muito esperado. Os astros vão pôr em evidência as atitudes que você andou tomando em relação ao dinheiro: quanto mais você ficar preso aos bens que já conquistou, mais vai ficar inseguro a respeito do seu valor.