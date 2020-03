ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nesta fase, sua capacidade de comunicação estará em alta. Abra o coração e note como a vida pode ser generosa. Você está no maior pique. Tente usar essa disposição para melhorar o astral entre você e o seu amor e promover a alegria em família. Cor: vinho. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Amor: O que não é bom para você também não é para quem você ama ou está querendo que faça parte da sua vida. Dispersar sua atenção por todos os lados é possível e causar ciúmes, mesmo que involuntariamente também. Ruim, não? Cor: violeta. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Aproveite o bom posicionamento dos planetas em relação ao campo profissional para tomar decisões importantes e não deixe as boas oportunidades se diluírem com o tempo. Você está em ressonância com uma energia positiva. Ligue-se em quem está brilhando. Número: 7.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Possibilidade de agradável surpresa na vida sentimental; tendência a harmonia e a concórdia. Você vai ser mais carinhoso com a pessoa amada. Também é possível que vença algum rival, aumentando a admiração que a pessoa amada sente por você. Cor: bege. Número: 10.

LEÃO (22/7 a 22/8)

A fase é boa para namorar, conquistar e explorar seu lado sexual. Entregue-se ao amor e deixe de lado os problemas afetivos. A fase é positiva para suas relações pessoais. Você pode conhecer alguém interessante. Você vai ser solicitado por todos que o cercam. Número: 13.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Dia agradável. Trabalho: os projetos estão favorecidos, mas evite viajar ou fazer mudança de emprego. Amor: sua compreensão será valorizada pela pessoa amada. Saúde boa. Você passará por um momento de mudanças na maneira de se relacionar com a sua família.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Já parou para pensar no poder de cura que há nas canções? Pois nesta fase você vai estar bastante musical. Aproveite para escutar um pouco mais os sons da natureza, da vizinhança e principalmente do seu coração. Curta o momento sensível para irradiar coisas boas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Espírito romântico: você anseia por expressar seus sentimentos. Não deixe de reforçar suas declarações de amor e de se aproximar de quem ama. Hoje você sabe exatamente o que quer e como conseguir, sem se deixar enrolar por sentimentos infantis. Cor: lilás. Número: 16.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você sempre quer resolver tudo a sua maneira. Já está na hora de aprender a compartilhar suas ideias com os colegas e a pedir a opinião deles. Dê todo apoio e proteção às pessoas a sua volta. Ótimas possibilidades no plano profissional. Dedique-se ao seu objetivo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Amor: faça um programa a dois e invista com carinho no romance. Você se sentirá mais motivado para estimular seu lado divertido e criativo. Reserve alguns momentos para relaxar das pressões do cotidiano. Vida amorosa e social favorecidas, equilíbrio e concórdia.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Ouça o que o corpo lhe diz e não finja que você não está sentindo nada. A sua fé e a sua esperança hoje estão bastante ativadas. Pois, então, fique firme nos seus ideais e não vacile quando as dúvidas surgirem. Bom momento no campo sentimental. Cor: laranja-claro. Número: 19.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Dia variável. Trabalho: cuidado antes de tomar decisões, reflita para saber o que quer e não se deixe influenciar. Amor: ficar só não faz parte das cenas destes dias, que são agitados e animados do começo ao fim. Redobre as atenções sobre seu orçamento.