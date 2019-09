ÁRIES (21/3 a 20/4)

Momento de expansão. Boas parcerias poderão ser articuladas no trabalho. Parentes devem lhe oferecer apoio significativo para seu crescimento profissional. Nas finanças, êxito financeiro à vista! No amor, invista no campo afetivo para felicidade não faltar.

TOURO (21/4 a 21/5)

Lute por seus sonhos. Abra espaço para realização de seus projetos. Excelente astral do momento favorece expansão profissional. Nas finanças, essa fase promete que negócios serão mais lucrativos. No amor, romance em alta e felicidade, também!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É tempo de inovar o seu trabalho para que ele se atualize com a evolução profissional do momento. Criatividade para isso, não lhe falta. Nas finanças, altos ganhos através de bons investimentos. No amor, conquista de última poderá ser muito emocionante.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua vida profissional tende a decolar, pois os seus caminhos estão abertos para você caminhar em busca de sua realização profissional. Boa sorte! Finanças: Ela tende a melhorar de acordo com seus empreendimentos. No amor, alegrias na vida a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Aposte no sucesso da sua carreira, pois os ventos sopram a seu favor. Nesse período, alguém com vocação igual a sua poderá aparecer e lhe ajudar a se realizar profissionalmente. Finanças: chance de receber dinheiro atrasado. No amor, o momento é bom para paquera.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Parece que tudo vai correr bem no trabalho. Pois os astros acenam produtividade da melhor qualidade. Aceitação de seus serviços poderá ser imensa. Finanças, dinheiro: tende a pintar em maior soma. No amor, namoro ou vida conjugal estão favorecidos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho deverá fluir bem, pois você está mais focado no que faz e boa produtividade virá. Nas finanças, dinheiro recebe estímulos através de trabalhos criativos e tudo indica que o terá de sobra. No amor, saia da rotina e convide o seu amor para sair.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Trabalho em grupo está favorecido, pois serviços conjuntos estão protegidos pelos astros. Imensa produtividade compensará os esforços empregados. Finanças: melhorará na medida de seus empreendimentos profissionais. No amor, sorte no amor.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Empreendimentos profissionais estão protegidos por Júpiter, regente deste signo. Suas iniciativas terão muito êxito. Finanças, possivelmente, sua vida financeira deslanchará. No amor, conte com o apoio familiar para resolver possíveis conflitos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O que você fizer agora sobressairá no trabalho, pois sua criatividade está em alta e produtividade de qualidade imensa despontará. Nas finanças, muita coisa boa pode acontecer para o bem de seu bolso! No amor, afetividade pode prolongar o romance.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Em um contato profissional, um bom negócio pode aparecer e aumentar as suas chances de crescimento nas suas atividades. Nas finanças, maiores lucros tendem a surgir nesse período. No amor, as pessoas tendem a se sentir felizes ao seu lado pelo alto senso de seu humor.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seus objetivos serão alcançados depois de você correr muito atrás deles. Dedique mais tempo ao seu trabalho e mais cedo alcançará o que deseja. Nas finanças, êxito financeiro está mais próximo do que imagina. No amor, um novo romance pode pintar.