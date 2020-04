ÁRIES (21/3 a 20/4)

Parcerias estão favorecidas por Marte e Júpiter. Bom momento para defender suas ideias que já estão mais fundamentadas. Nas finanças, possível êxito com negócios e aplicações financeiras. No amor, curta os momentos felizes que o lar lhe proporciona.

TOURO (21/4 a 20/5)

Boa fase para aprimoramento profissional e pra adquirir novas técnicas de trabalho. Invista em cursos profissionalizantes. Nas finanças, bons ventos sopram a seu favor! Aproveite para fazer novos negócios e faturar mais. No amor, romances favorecidos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Os resultados que espera virão, mas não imediatamente. Tenha paciência e aguarde melhoras nas suas atividades. Nas finanças, perspectivas de ganhos em negócios bem planejados. No amor, não permita que dúvidas estraguem um relacionamento feliz.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Momento positivo para você iniciar uma atividade extra e ampliar o seu leque de negócios. Nas finanças, possibilidade de ganhar dinheiro com novos empreendimentos. Lazer: ótimo para passear com sua família e relaxar. No amor: a noite promete romance.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tendência a falar mais do que deve e revelar segredos do seu trabalho e alguém aproveitar para tornar-se seu concorrente! Nas finanças, tendência a investir de forma precipitada e depois se arrepender. Cautela viu? No amor, felizes momentos a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Talvez seja hora devocê procurar investir numa nova atividade e aproveitar melhor o seu talento. Nas finanças, investimento de longo prazo tende ser mais lucrativo. Diversão: pode aliviar sua tensão. No amor, boa fase para iniciar relacionamentos duradouros.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Possíveis novidades na sua vida profissional. O Cosmo promete grandes mudanças e acontecimentos, mas serão para lhe projetar no seu ramo de atividade. Nas finanças, êxito profissional tende render muito dinheiro. No amor, dias felizes na vida a dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante ter jogo de cintura neste momento, já que áreas da sua vida estão em movimento. Procure abraçar o novo, já que boas oportunidades estão vindo aí. Nas finanças, momento de sorte nos investimentos. No amor, momento animado no lar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nesse período, as relações profissionais podem beneficiar as amizades e favorecer novas parcerias. Trabalho conjunto deve render mais. Nas finanças: maior produtividade na sua área de trabalho tende render muito dinheiro. No amor, momento positivo para união.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Coloque em prática os seus projetos, pois eles tende vingar. Saturno indica êxito em iniciativas, mas use sua persistência para alcançar seus objetivos. Nas finanças, seus caminhos estão abertos para progredir. Aproxime-se mais da sua família e de amigos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Seja confiante e invista no seu serviço, pois ele tende prosperar e aumentar os seus recursos. Diversão: busque lazer para se descontrair. Nas finanças, aplicações? Só em algo seguro, por exemplo: caderneta de poupança. No amor, seja o porta-voz da paz.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Que tal experimentar uma nova atividade profissional? Aproveite que o seu lado criativo está em alta nesse período para ousar num novo serviço que pareça promissor. Finanças: lucros com vendas ou serviços criativos. No amor, bom momento para reatar relacionamentos.