ÁRIES (21/3 a 20/4)

Vida social em ótima fase. Você poderá conquistar novas amizades e entre eles alguém poderá se destacar. A colaboração das pessoas que trabalham ou estudam com você será essencial para desenvolver suas tarefas. Concilie o que quer com a vontade dos outros integrantes da equipe.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você, hoje, está mais voltado para o que é antigo e que transmite sabedoria. Saia do superficial e pense mais alto. Tomará decisões precisas e rápidas, por estar com uma boa noção de si mesmo e das suas capacidades e expectativas. Cor: verde-escuro. Número: 5.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Vida familiar agradável e movimentada. Bom relacionamento entre os habitantes do lar. O momento é de troca de informações e vivências, que acabam por enriquecer o espírito de todos. A comunicação entre pais e filhos, marido e mulher é fundamental. Número: 9.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Muita animação e surpresas agradáveis para a sua vida. Esteja preparado para tudo e não hesite se tiver que mudar a sua rotina mais uma vez. Os estudos e as viagens estão favorecidos e você deve ficar mais atento as oportunidades que pintam. Cor: grená. Número: 12.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Maior possibilidade de convencer e movimentar seus interesses e empreendimentos. O retorno financeiro que terá fará maravilhas por sua autoconfiança. Em consequência disso. Preserve suas amizades. No amor, alegrias renovadas. Cor: vermelho-sangue. Número: 16.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Favorável para as finanças e para os negócios. Abra-se ao diálogo e conseguirá aperfeiçoar o romance. Para quem ainda não encontrou uma paixão, tudo indica que suas emoções serão vividas com muita intensidade. Seus planos de união podem deslanchar. Confie! Número: 20.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Ao se associarem entre suas casas 5 e 7, Lua e Urano sugerem que você fique perto das pessoas que lhe são importantes. Dia de descontrair. Você deve aproveitar esta fase que está excelente para as finanças e fazer uma boa compra de objetos pessoais para você. Número: 23.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesse período, sua cabeça está ótima e a vida financeira sob controle. O dinheiro está entrando com certa facilidade, mas também pode desaparecer da mesma forma, você as vezes é um pouco extravagante nos seus gastos. Procure a moderação. Cor: azul-escuro. Número: 27.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seu regente está agora chamando a sua atenção para o lado mais prático da vida. Neste momento, você organiza ideias, estabelecendo prioridades e respeitando uma hierarquia de valores. Primeiro, o que é mais importante. Assim a vida começa a andar melhor. Número: 30.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não tenha medo de dizer o que sente, mas faça isso usando o coração. Bom período para novos envolvimentos. Assuntos e pessoas do passado podem voltar à cena, mas isso não quer dizer que devem ser resgatados ou revividos. Quem sabe não é a hora de eliminá-lo de vez da sua vida.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Boas surpresas no campo afetivo. Seu charme atrairá as atenções para você, onde quer que esteja. Procure agir com prudência e discrição no seu ambiente de trabalho. Cuidado com as más-línguas. É tempo de você se reunir com os amigos em geral. Aproveite os bons momentos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Uma incrível intensidade emocional tomará conta de você e fará com que sinta uma paixão muito forte. É hora de transformações em sua vida. Para enfrentar bem o que vem por aí não cultive ideias fixas. Seja flexível e preste atenção naquilo que os outros têm a lhe mostrar.