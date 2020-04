ÁRIES (21/3 a 20/4)

Seu signo esbanja impetuosidade. Use essa energia para avançar profissionalmente. Alguns desafios não estão descartados mas, você não deixará nenhum impedir de alcançar suas metas, No amor, a atração física vai embalar suas paixões. Cor: verde.

TOURO (21/4 a 20/5)

Com ousadia e dinamismo você conseguirá colocar seus planos em prática e os mais viáveis alcançarão as metas desejadas. Com determinação e habilidade você irá longe. No amor, fortes emoções contagiarão o relacionamento. Cor: verde-esmeralda.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Fique de antena ligada para captar bons negócios que estão se aproximando. Será o momento certo para abrir os seus horizontes profissionais e fechar suas preocupações financeiras. Olho vivo! No amor, não deixe a família em segundo plano. Curta-a!

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Boa fase profissional. Há chances de crescimento em todos os aspectos. Para tanto, basta ficar disponível para as oportunidades que virão. A ousadia e o otimismo, nesse período, caminharão de mãos dadas para o seu sucesso. Aproveite! No amor, tudo azul para você e seu par.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O astral pode oscilar de bom para melhor nessa fase de muito progresso profissional. Tudo deverá fluir bem na sua carreira e conquistar importantes vitórias que poderão mudar o seu modo de vida. No amor, o bom convívio familiar promete muita alegria.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Aplique sua energia naquilo que você tem certeza que dará resultado concreto. Júpiter dará o sinal verde para você prosperar. Aguarde pelo melhor, pois sua estrela voltará a brilhar! No amor, tome cuidado para não passar por cima dos desejos do seu par.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você poderá conseguir estabilidade na sua vida profissional se souber agir e seguir na direção do que almeja. Conte com sua força de vontade e iniciativa para conquistar o que deseja. A força está com você! No amor, um novo romance pode surgir do nada.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Comunicação e relacionamentos estão favorecidos nesse período. Hoje você faz novas amizades com pessoas ao redor. Aproveite para incentivar conversas, mesmo que informais, que lhe podem render interessantes parcerias. No amor, carinho vai rolar na vida a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Inicia-se um período de prosperidade na sua vida profissional com Júpiter no comando das suas iniciativas tudo poderá resultar em sucesso. Com disciplina e força de vontade você vai chegar aonde deseja. No amor, romances trarão novas alegrias.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Exerça uma atividade que possa lhe trazer bons lucros e satisfação pessoal. O momento favorece novos empreendimentos ou serviços especiais. Seus esforços trarão boas recompensas nesse período. No amor, leve sua vida afetiva com bom humor. O romance agradece!

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Algumas mudanças prejudicarão sua rotina. Esfrie a cabeça para localizar o que não vai bem no seu trabalho e tomar as medidas necessárias. Com boa vontade você resolverá tudo. No amor, um novo entendimento amoroso renovará o romance.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Compartilhe interesses e procure ouvir as opiniões das pessoas. Esse clima poderá trazer boas parcerias e negócios rendosos. O momento favorece trabalho em grupo. No amor, sua forma de se expressar estará mais direta e facilitará belos romances.