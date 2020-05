ÁRIES (21/3 a 20/4)

Ótima fase para trabalho em equipe e associação com amigos. Marte, movimentará sua profissional e muitos negócios serão realizados com êxito. Dinheiro: expansão financeira lhe trará muita segurança. No amor, prazer e alegria na vida a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

Encontros proveitosos trarão informações de seu interesse. Bom momento para trocar conhecimentos. Período ótimo para estudos e pesquisas. Diversão: use e abuse de entretenimento. Dinheiro: poupe sua grana. No amor, lembre-se de agradar a família.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mercúrio, regente deste signo, em ótimo trânsito astral, favorece equilíbrio para que você possa lidar e superar desafios profissionais. Dinheiro: terá maior sabedoria para aumentar seus ganhos. No amor, viaje e se divirta com as pessoas queridas.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, o trânsito lunar favorece novos relacionamentos pessoais ou profissionais. Procure planejar-se diante das oportunidades. Dinheiro: reorganize as suas finanças para que consiga mais tranquilidade. No amor, procure aproveitar os prazeres da vida. Sem culpas, viu?

LEÃO (23/7 a 22/8)

Bom momento para iniciar uma nova atividade. O Sol, favorece os empreendimentos. Dinheiro: prosperidade financeira no ar! No amor, clima mais harmonioso para quem tem vida conjugal. Para os solteiros, boa fase para paquerar ou iniciar namoro.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Será bom manter-se alerta, pois corre o risco de perder oportunidades. Você vive uma fase de acontecimentos rápidos, e uma boa chance poderá passar sem ser notada. Dinheiro: tende entrar menos. No amor, Vênus, assinala, sucesso na vida amorosa.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Não fuja do que foi planejado só porque, não conseguiu de imediato, os resultados esperados. Persistência é o segredo do sucesso. Júpiter, indica prosperidade! Batalhe! Dinheiro: Expansão financeira no ar! No amor, muita sintonia com a pessoa amada.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Bom momento para refletir sobre resoluções. Não permita que terceiros se envolvam em sua vida. Dê mais valor a si e não permita que tomem o seu espaço. Dinheiro: possibilidade de sucesso financeiro. No amor, alguém pode tentar entrar em sua vida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Bom momento para planejar suas atividades. O sucesso do seu trabalho dependerá muito de boa visão profissional. Dinheiro: promete entrar mais na medida de seus esforços. No amor, desligue-se do passado para viver um amor mais feliz no presente.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Saturno, regente deste signo, nessa fase destacará o seu lado articulador no convívio com as pessoas. Bom momento para que você consiga formar uma nova parceria profissional. Dinheiro: expansão financeira não está descartada nesse período. No amor, invista mais na harmonia na vida familiar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Momento promissor. Chance de crescimento na sua atividade profissional. Para isso terá que planejar os seus passos na direção de seus objetivos. Dinheiro: poderá transformar um serviço secundário em algo lucrativo. No amor, afetividade vai rolar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Intensas responsabilidades na sua atividade profissional poderão lhe sobrecarregar e lhe sugar suas energias. Procure se poupar bastante e fazer uma coisa de cada vez, tá? Dinheiro: fase de sorte e progresso. No amor, invista na sua felicidade, viu?