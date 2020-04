ÁRIES (21/3 a 20/4)

O dia começa muitíssimo bem, mas nem assim convém dar tudo como certo. Os ares são de mudança. Analise bem o terreno em que você pisa. Para que seus empreendimentos tenham o êxito que merecem, você deverá fazer tudo com muita calma e colocar toda a sua energia.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você começa a viver um período de maior valorização pessoal. Aproveite para impor seus limites se você souber pedir, terá tudo que quer. Seu foco estará nas finanças. Dê o devido valor ao dinheiro, evite gastar em coisas que não precisa de verdade. Cor: branco. Número: 2.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Os astros estão trazendo novas esperanças para os geminianos, iluminando o seu caminho e mostrando as belezas contidas nele. Nem tudo são pedras. Essa vibração poderá chegar até você por intermédio de amigos, que lhe dirão palavras sinceras e estimulantes.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Período de sucesso. Mesmo assim, não relaxe demais: a autoindulgência e a negligência costumam atacar justamente quando as coisas estão dando certo, e podem levar embora tudo o que você conquistou de uma hora para outra. Mantenha-se fiel aos seus planos.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Prepare seu coração para uma forte paixão. Muitas alegrias poderão acontecer neste período. O setor profissional recebe poderosas vibrações de estrelas. A capacidade de manobrar as coisas a seu favor estará em destaque. Aproveite o momento para tomar decisões importantes.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Com a autoestima lá em cima, você se expressa de forma mais livre. O setor financeiro vai exigir atenção. Dedique-se e saiba como e quando investir sem muitos riscos. Chance de melhorar os rendimentos! O dia começa produtivo e cheio de possibilidades. Número: 12.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Boa fase em sua área profissional, como um reflexo da lua. Será um bom dia para alavancar projetos. Ótimo período para uma vida social intensa. Momento agradável para os nativos deste signo, que estarão muito simpáticos, causando admiração nas pessoas. Número: 15.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Vida social muito movimentada. Possibilidade de estabelecer contato com novas e interessantes pessoas e aumentar e seu círculo social. Deve, porém, estar alerta para separar o joio do trigo. Faça a seleção, seguindo seus princípios básicos. Cor: bordô. Número: 17.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O dia poderá ser bastante tranquilo se você não tiver grandes ambições, pois nada de importante acontecerá com você nesta fase. Aproveite para observar os acontecimentos ao seu redor e vá aprendendo com a experiência dos outros. Procure se divertir, também. Número: 20.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É hora de buscar a união para fazer a força. Junte-se a pessoas afins em seu propósito e terá mais sucesso. Fica claro que os pensamentos devem acompanhar as atitudes. Devemos ser mais do que sinceros; ser verdadeiros e ter pensamentos racionais. Cor: rosa. Número: 23.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Fase positiva para os nativos deste signo, principalmente no que diz respeito à vida profissional. Seu trabalho será devidamente reconhecido e você pode ficar “famoso”. Aproveite, de todas as formas, e comemore o seu sucesso. Não é hora para timidez. Número: 27.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O período mostra uma forte mudança de comportamento. As posturas individualistas começam a dar lugar a um maior envolvimento entre as pessoas. Surge uma forte necessidade de ser útil. Podem indicar que você está no caminho certo, quando forem a seu favor.