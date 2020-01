Horóscopo

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Facilidade de se expressar vai lhe ajudar divulgar o que faz. Você tende a influenciar mais as pessoas, contagiando-as com suas ideias. No amor, uma boa surpresa pode mudar o rumo da sua vida amorosa. Vênus lhe reserva momentos de felicidade a dois.