ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nessa fase, você demonstra mais disposição para lutar para alcançar suas metas. Já que deseja se empenhar para atingir seus objetivos. Nas finanças, a fase é favorável para fazer negócios mais lucrativos. No amor, vida a dois promete muito romantismo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você tende a alcançar seus objetivos, pois seu dinamismo está em alta. E suas ações dinâmicas trarão resultados positivos. Mesmo assim, procure se concentrar numa só atividade. Nas finanças, prosperidade por intermédio de negócios. Amor: clima de alegria.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Para obter êxito profissional procure se organizar melhor e se dedicar mais ao que faz, pois sucesso profissional se faz com trabalho. Nas finanças, um serviço extra, poderá reforçar sua poupança, No amor, demonstrará muita paixão pela pessoa amada.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, não desperdice tempo e energia com o que não está mais correspondendo, pois uma onda de oportunidades está se aproximando. Aproveite-as e não se arrependerá. Nas finanças, progresso à vista! No amor, belos sonhos amorosos ganharão realidade!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Ótimo momento para consolidar planos profissionais, pois o Sol, regente deste signo, lhe enche de criatividade e se bem aproveitada poderá lhe êxito nas suas iniciativas. Nas finanças, há chance de crescimento financeiro. No amor, felizes momentos a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Aproveite a ótima disposição astral para promover melhorias na sua vida pessoal e profissional. Momento excelente para consolidar desejos e negócios profissionais. Nas finanças, aprenda a poupar e sua poupança crescerá! No amor, apoie quem te ama.

LIBRA (23/9 a 22/10)

O universo profissional está em expansão. Aproveite para ampliar os seus serviços e crescer nas suas atividades. Nas finanças, uma nova atividade pode tornar-se uma boa fonte de renda. No amor, a vida familiar ganhará evidência devido harmonia total.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Muita disposição para resolver o que for preciso, pois pendência não consta no seu dicionário. Diversão: vai marcar o seu dia, pois você deseja diminuir a sua tensão emocional. Nas finanças, situação estável. No amor, muitas alegras na vida familiar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seu poder de conquista está nas alturas. Vai querer levar vantagem em tudo e não abrirá mão de seus interesses. Nas finanças, êxito em negociações aumentará sua grana. No amor, vai chover paquera para os solteiros e felicidade para os casados.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O desejo de crescer profissionalmente vai lhe motivar a fazer curso de aperfeiçoamento ou ler livros sobre novas técnicas de trabalho. Nas finanças, melhoria financeira se aproximando. No amor, alguém que já mexeu com o seu coração pode criar problemas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O seu grande aliado na vida profissional neste mês será Urano, o regente deste signo, pois lhe dará criatividade e força para conquistar seus objetivos. Nas finanças, parece que prosperidade financeira vai localizar seu endereço! No amor, felicidade à vista!

PEIXES (20/2 a 20/3)

Tudo tende a melhorar e oportunidades de crescimento não faltarão, pois o clima do momento é de crescimento profissional. Aproveite as oportunidades que surgirem. Nas finanças, nessa fase terá chance de ganhar mais dinheiro. No amor, clima de romance.