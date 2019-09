ÁRIES (21/3 a 20/4)

Romance a vista! Encare os seus relacionamentos com mais maturidade. Tenha equilíbrio e ignore as opiniões de quem lhe quer bem. Vá à luta, com fé! No amor, você vai priorizar o respeito e por isso tende a usar de muita franqueza, e assim, acabar se expondo demais.

TOURO (21/4 a 20/5)

Amor: Você jamais deixa transparecer o que realmente sente, mesmo em relação ao grande amor de sua vida? Se a resposta for positiva, é provável que suas defesas estejam travando decisões importantes. Defesas e medos têm significados parecidos. Cor: branco. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Veja suas pessoas queridas e lembre-se de que elas gostam de você pelo que é e não pelo que parece ser. A hora é de comunicar suas ideias para o maior número de pessoas possível. Use e abuse dos e-mails, telefonemas e cartas para trocar ideias e energia. Número: 7.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

O Céu favorece as parcerias e você precisa aprender a delegar ou, pelo menos, compartilhar suas tarefas. Deixe-se levar mais pelas emoções. Momento de tranquilidade, de harmonia e de recuperação psíquica em seu lar. Segurança interior e aumento de firmeza de caráter.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Ficar em casa experimentando novidades com seus familiares será proveitoso. Faça isso e sentirá o coração mais acolhido e feliz! Passear também será uma ótima opção neste dia. Aproveite o romantismo da fase. Examine o teor dos seus sentimentos. Momento de alegria.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A fase é propícia para suas relações pessoais. Aproveite que as afinidades estão em destaque e divirta-se. Mas não estoure o orçamento. Beleza interior é fundamental, mas a exterior também conta muito e ela só depende dos seus cuidados. Bom momento para viajar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Se as boas oportunidades aparecem, o melhor é aproveitá-las, pois não estarão sempre disponíveis. É tempo de enriquecer a mente e o espírito com tudo o que a vida está graciosamente lhe oferecendo. Tendência a se preocupar com o que é realmente importante.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O momento favorece a interiorização e a compensação de como as suas atitudes criaram as situações presentes. Vibrações favoráveis para você, alegria fácil, boa vontade e boa disposição. Momento de colocar-se em movimento e ousar novas possibilidades. Número: 10.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

É hora de você refletir que, apesar de a vida ser uma sucessão de fatos bons e ruins, o importante é viver bem todos eles, o mais alegre e confiante possível. A fase está repleta de energia emocional e você, que é um poço de sensibilidade, vai poder tirar bom proveito disso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É tempo de mudança chegando para você. Porém, calma, pois tudo tem a sua hora. Medite um pouco, planeje o próximo momento e cuide da mente. Tenha fé, pois muita coisa boa há de surgir para você. Bom momento para trabalhar em sociedade. Cor: salmão. Número: 13.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A criatividade e a percepção para oportunidades estão em alta. Que tal organizar melhor a rotina e colocar as tarefas em dia? Se estiver a procura de alguém, aventure-se, pois o amor poderá surgir de repente. Bom momento no campo financeiro. Cor: branco. Número: 16.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Fase de renovação. Se para ser feliz for preciso concordar com tudo e ficar em segundo plano, a hora de fazer algumas mudanças é esta. Com a calma e a sabedoria que lhe são naturais, todas as questões serão resolvidas facilmente, mas devem ser resolvidas.