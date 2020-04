ÁRIES (21/3 a 20/4)

Não se deixe levar por entusiasmo e investir todo seu dinheiro num negócio que só se mostra muito lucrativo só na teoria. Lembre-se que atrás de morro tem morro! Pense nisso! Finanças: cuidado com investimentos! No amor, Vênus estimula romantismo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalhos profissionais vão absorver suas energias, portanto, não espere moleza, pois terá que trabalhar duro para dar conta de suas tarefas, mas, por outro lado, ganhará mais dinheiro! Finanças em alta. No amor, pode surgir uma paixão arrebatadora.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mercúrio, regente deste signo, reforçará a criatividade e os dons. O que será ótimo para você desenvolver seus talentos e criar serviços mais interessantes. Nas finanças: terá chance de investir bem o seu dinheiro. No amor, pode pintar um novo romance.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A ambição será o ingrediente que fará você correr atrás de novos interesses. O que será bom para você desenvolver melhor sua carreira profissional. Nas finanças, terá boas chances de fazer grandes negócios e faturar bem. No amor, muita harmonia no lar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Explore sua inteligência que está em alta para captar negócios promissores. Talento não lhe falta produzir serviços criativos e conquistar novos mercados. Nas finanças, êxito financeiro! No amor, seu romantismo pode deixar o seu par caidinho por você!

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nessa fase, nem tudo correrá como espera, mas estabilidade estará assegurada. Você poderá encarar mudanças na rotina com inteira naturalidade. Finanças numa fase de prosperidade. No amor, que tal tal aproveitar mais? Pense nisso!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Momento de transformações e aprendizados na vida profissional, mas você terá que abraçar o novo para evoluir em todos setores da sua vida. Nas finanças, pode esperar por dias de prosperidade. No amor, Vênus estimula romances e uniões amorosas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você tende a ter mais sucesso trabalhando em equipe, pois esse momento é ótimo para compartilhar serviços com outras pessoas. Nas finanças, ótimo momento para quem lida com compras e vendas: bons negócios à vista! No amor, clima de felicidade!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você está mais objetivo e tende a alcançar seus objetivos mais rápido que imagina. O céu promete prosperidade para quem se empenha muito na atividade em que atua. Nas finanças, aumento de renda por intermédio de bons negócios. No amor, êxito amoroso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O céu astrológico lhe é inteiramente favorável nesse período para que você possa crescer na sua atividade. Portanto,: invista no que você acredita e ficará mais perto da prosperidade. Nas finanças, momento positivo para investimento de qualquer natureza. No amor, momentos românticos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Vale a pena olhar mais para o futuro e criar bases para melhorar sua futura situação econômica. Finanças: faça o que for possível para deslanchar sua carreira profissional e crescer financeiramente. No amor, dias animados e felizes na vida familiar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Atenda suas vontades, por favor! Do contrário, se sentirá inibido e perto da frustração, mas não queira demais, pois a vida é feita de realidade. Nas finanças, vontade de crescer pode lhe ajudar ganhar muito dinheiro. Amor: coração aberto para romance.