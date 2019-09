ÁRIES (21/3 a 20/4)

Muita paz interior e harmonia nas relações. Durante esta fase, você terá um bom relacionamento com todo mundo, principalmente com pessoas do sexo oposto. Momento propício para participar de festas ou de atividades com amigos e familiares. Número: 4.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você está sendo induzido ao desejo de intimidade com alguém muito especial. Estabeleça um ambiente agradável no lar e faça reuniões com os amigos. Enquanto durar esse posicionamento, promova encontros festivos ou reúna a família por algumas horas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. Depois de se dedicar tanto ao trabalho, você colherá os frutos de seu esforço. Todos reconhecerão seu valor. Apesar da vida social agitada, procure descansar. Número: 7.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. A Lua está facilitando a realização de alguns dos seus desejos. Use sua imaginação e descobrirá quais são as coisas em sua maneira de pensar que o atrapalham na busca dos seus objetivos.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Você percebe a necessidade de conversar com as pessoas ao seu redor. Procure colocar assuntos pendentes em dia, mas cuidado com o que diz. Hora de ser mais tolerante com as pessoas ao seu redor. Esse é o momento para buscar a paz interior. Número: 10.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Amor: Conceitos sobre o que é amor, casamento, compromisso, romantismo e segurança numa relação afetiva... todos eles estão passando por uma revisão completa, mesmo que você não faça nada de especial nesse sentido. Momento de felicidade. Cor: rosa. Número: 13.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Cuide da saúde em primeiro lugar. Deixe de remoer coisas do passado que não estão lhe fazendo bem. Inicie uma nova fase em sua vida, cheia de amor e alegrias. Paz e luz! Refletir e se autoconhecer são importantes para você. Você está numa fase mais tranquila. Número: 16.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Bom estado de espírito adequado para usufruir as melhores coisas da vida; o de profunda confiança na vida em si mesmo Tenha consciência que para alcançar seus objetivos, o responsável é você mesmo Bom momento no campo sentimental e familiar. Número: 19.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. No amor, pode desistir de ficar querendo controlar os passos da pessoa amada. Permita certos momentos de afastamento da mesma; para que ela possa respirar e ter seu espaço privado.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É possível que você queira passar o dia com amigos. Se ainda não tiver nada marcado, talvez seja melhor agitar logo. Afinal, todos têm direito a se beneficiar com esse encontro. É tempo de aproveitar os sentimentos agradáveis entre você e todos ao seu redor. Número: 22.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Hoje você deve aproveitar para fazer contatos com pessoas que possam sugerir bons caminhos em todas as áreas da sua vida. Provavelmente você já deve ter um plano em mente e necessita apenas que alguém lhe mostre o caminho da realização Cor: rosa. Número: 25.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O dia será ótimo para se divertir com pessoas que você ama. Invista em conversas agradáveis e descontraídas. Valorize suas amizades. No terreno do amor e das amizades, o ambiente estará mais ameno. Bom momento no campo profissional. Número: 28.