ÁRIES (21/3 a 20/4)

Foque sua atenção no que pode garantir um futuro melhor para você e não mão disso por nada. Concentre suas energias no que pode lhe trazer estabilidade e segurança financeira. No amor, um relacionamento feliz vale mais que mil promessas amorosas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Para progredir procure parceria com pessoas que estão na mesma sintonia que você. A fase favorece trabalho conjunto. O sucesso virá com iniciativas bem planejadas. No amor, bom momento curtir o seu relacionamento amoroso e fazer belos passeios.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você sente prazer em unir os seus familiares e planejar um melhor futuro para eles. Esse espírito solidário traz mais afetividade e compreensão entre os membros da sua família. No amor, a pessoa amada reconhecerá o seu altruísmo e lhe dará mais valor.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, você está propenso a dar um novo rumo na sua vida. Você acha que pelo já fez pelos seus semelhantes, que merece uma sorte melhor. Saiba que suas ações não passam despercebidas por Deus e o que você merecer virá com muita luz! No amor, você terá muita paz.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Momento de prosperidade, a partir de agora, novos espaços serão abertos para você avançar profissionalmente. Não deixe por menos, aproveite para fazer o melhor e ter melhores perspectivas financeiras. No amor, siga em busca da felicidade a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Invista na sua felicidade. Faça o que lhe dá prazer. Vista o que gosta. Divirta-se pra valer. Procure pessoas otimistas e de bom astral que possam lhe trazer alegrias. Assim, sua vida ficará maravilhosa. No amor, palavras amorosas animarão o romance.

LIBRA (23/9 a 22/10)

No que depender dos astros você progredirá mesmo que demore um pouco. Chance de avançar profissionalmente existe. Tudo vai depender da sua vontade para realizar trabalhos eficientes. No amor, o que rolar agora, tem grandes chances de dar certo.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nessa fase sua produtividade será altíssima e você poderá nem acreditar com os bons resultados. Aproveite para realizar tudo que pretende pois, nem sempre a fase é tão boa assim. Mãos à obra! No amor, muita cumplicidade e felicidade na vida a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Explore o seu lado realizador para tocar pra frente os projetos que têm em mente. O momento é excelente para dar andamento de qualquer iniciativa pois, Júpiter conspira a seu favor! Ouse, tá? No amor, só o romance que promete ser duradouro: vingará!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, está previsto um avanço considerável na sua vida profissional. A ousadia será importante para você alcançar as suas metas. Você saberá lidar com as adversidades e vencê-las. No amor, concessões e ajustes podem ser necessárias no seu relacionamento a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Invista em parceria, já que seu senso de coletividade está em alta e isso, favorece atividades em grupo. Essa fase promete muita produtividade para trabalho feito em conjunto. No amor: pense positivo na sua vida afetiva e ela se tornará maravilhosa.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O que pode ser aperfeiçoado para tornar o seu trabalho mais eficiente deve ter prioridade imediata. As recompensas virão posteriormente. Isso faz parte da evolução e não pode ser desprezado. No amor, não sufoque a pessoa amada com cobranças.