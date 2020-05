ÁRIES (21/3 a 20/4)

O cenário profissional é inteiramente favorável para seu progresso financeiro. Não perca as oportunidades que surgirão para você nestes dias. Imaginação a mil! Use sua criatividade para melhorar a qualidade do seu trabalho. No amor, busque felicidade ao lado das pessoas que ama.

TOURO (21/4 a 20/5)

Os contatos sociais serão favoráveis e deles uma ajuda poderá lhe surpreender. Alguém com os mesmos interesses que você poderá lhe propor parceria profissional. No amor, Se estiver em busca do amor, poderá se envolver alguém muito especial.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Permita-se ousar e conjeturar sobre as infinitas maneiras de ser feliz e ter sucesso. Esse é um bom momento para se dedicar aos assuntos que despertam seu interesse. No amor, a Lua promete clima íntimo e acolhedor na vida a dois. Cor: azul-marinho.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Cuidado para não ter expectativas demais no seu trabalho. Você poderá esperar muito lucro em pouco tempo. No céu do momento isso está na contramão. Terá lucro sim, mas, num maior espaço de tempo. No amor, oportunidade de levar adiante um romance.

LEÃO (23/7 a 22/8)

A fase é boa para elaborar projetos. Já que você tende diversificar o seu trabalho. Novas opções profissionais, são possíveis neste momento. Você deseja progredir e faz todo esforço para melhorar sua situação financeira. No amor, momentos felizes a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É hora de utilizar o seu talento para progredir. Os astros estão favorecendo o crescimento profissional. Eles emanam vibrações positivas para você concretizar tudo que pretende realizar no setor de trabalho. No amor, visitas inesperadas de parentes.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho não faltará para tirar o seu tempo. Contudo, colocará mais dinheiro no seu bolso. Você saberá investir o que ganhar em aplicação segura. Pois você está com ampla visão financeira nesse período. No amor, reconciliações ou reencontros. Tudo isso será possível nessa fase.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nestes dias, você viverá uma fase animada e temperada por criatividade. Terá oportunidade de realizar os seus objetivos profissionais. Finança: o dinheiro entrará na mesma proporção do seu trabalho. No amor, clima romântico está no ar. Cor: azul.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

As críticas de agora servirão de estímulo para você avançar mais no seu trabalho. Pode pagar para ver. Amplie seus conhecimentos e terá mais chances na sua vida profissional. No amor. Poderá pintar uma súbita paixão que terá curta duração.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Evite ser resistente às transformações. São elas que trazem o progresso para todos setores profissionais e você deve aceitá-las para conseguir progredir tanto profissional quanto financeiramente. No amor, momentos de ternura não faltarão no seu relacionamento.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Financeiramente o momento é bom. Mas, não envolva amizade com dinheiro, poderá se decepcionar. Dia indicado para fazer planos de longo alcance, porém evite fechar negócios com desconhecidos. No amor, favorável para relacionamentos duradouros.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Pense sobre evolução e compare da onde você veio e onde está agora. Você perceberá que evoluiu. O mundo dá voltas e todo mundo tem sua vez de mudar o que for necessário para melhorar sua vida. No amor, alegria estará presente no seu romance.