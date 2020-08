ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: a mente não dá descanso, mas agir sem saber exatamente aonde você quer chegar é desperdício de tempo e de energia. Tudo tem hora certa para acontecer. Esqueça o que passou de ruim e deixe a alegria entrar em sua vida. Possível entrada de um novo amor.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. O dia está favorável para atividades em grupo, o que motiva a conversar e se divertir com os amigos. Que tal fazer um programa cultural com quem gosta? Cor: havana. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A chave do sucesso está em ser capaz de amar a si mesmo antes de se entregar a um amor. Se você estiver bem, tudo fluirá melhor. Você está contente por estar com boas ideias na cabeça e plantando boas sementes para o futuro. Bom momento no setor familiar.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Não dê ouvidos àquela vozinha que teima em lhe dizer pensamentos ruins. Acredite, coisas especiais aguardarão você durante os próximos dias. É só uma questão de fé e tempo para vê-las concretizadas. Possibilidade de um novo romance para os solteiros. Cor: vinho. Número: 7.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Comemore! Muitas novidades vão aparecer nos próximos dias. Aproveite a maré boa e aposte em seus sonhos. Faça uma boa leitura para relaxar a mente. Vida profissional passando por uma fase de reconhecimento e prestígio. O dia flui calmo e agradável. Cor: lilás. Número: 10.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. É momento de colocar o trabalho em primeiro lugar na vida e conseguir, de uma vez por todas, aquilo que tanto almeja, inclusive materialmente. Boa sorte! Cor: verde-claro. Número: 13.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amor: O seu lado romântico, que muitas vezes fica escondido, está a vista de todos e é bom que seja assim, porque é uma forma de facilitar as aproximações. Sucesso profissional, social e financeiro é o que prenuncia este dia para você. Estará passando por uma fase criativa.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Cultive os aspectos positivos de seu relacionamento e crie, com quem ama, um clima mágico e romântico. A vida social está favorecida. Oportunidade de conhecer pessoas interessantes, trocar ideias e aprender coisas novas. Projeção social. Cor: vermelho-sangue. Número: 16.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Bom momento no campo profissional. Bom período para crescer individualmente. Amplie seus horizontes e teste seus limites no dia de hoje. Só assim você pode romper definitivamente os padrões que estejam cristalizados em sua vida. Cor: azul-turquesa. Número: 19.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Amor: pode parecer estranho, mas o que acontece de bom agora depende das suas escolhas. Amores que realmente valem a pena dão sinais logo nos primeiros momentos. O que parecer perfeito demais merece um segundo olhar. Não idealize ninguém. Cor: bege. Número: 22.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Em relação às finanças, boas chances de surgir um dinheiro inesperado, mas convém manter o controle nos gastos. Setor de trabalho muito favorecido. Grande capacidade de inventar e improvisar na vida prática. Bom momento no campo afetivo. Cor: laranja claro. Número: 25.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Mude sua rotina para que ela se torne mais saudável. Procure investir na sua qualidade de vida e renove as suas energias. Profissionalmente, este é um grande momento.