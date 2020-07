ÁRIES (21/3 a 20/4)

Momento propício para expandir trabalhos e negócios. Você está recebendo poderosas energias de Marte e elas o tornarão mais dinâmico e realizador. Nas finanças, novos horizontes financeiros se abrem para você. No amor, dê mais atenção ao seu par.

TOURO (21/4 a 20/5)

Lute por aquilo que deseja conquistar. A vida é como um campo de batalha e só sai vencedor aquele lutar melhor, Então, não poupe energia e se empenhe para atingir seus objetivos. Nas finanças, sorte nos negócios. No amor, lealdade na vida amorosa.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Caso seja alvo de críticas, procure tirar proveitos delas e ajustar sua vida pessoal ou profissional. Nas finanças, Cuidado com o vermelho! Procure manter os gastos dentro dos limites de seu orçamento. No amor, alguém deste signo vai mexer com você.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Você vai ter que encarar um clima competitivo na sua atividade. Nada vai diminuir seus ganhos, pois você vive inovando o que faz. Nas finanças, zele pelo seu dinheiro, não gastando demais. No amor, tudo melhora a partir de hoje, felicidade chegando!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Clima de prosperidade. Sua produtividade tende a aumentar e lhe dar condições de expandir suas atividades. Nas finanças, sucesso nos negócios e na vida financeira. No amor, a vida a dois ficará melhor se evitar o sentimento de posse. Evite cobranças.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Não faça alarde do sucesso do seu trabalho ou negócio, pois só incitará competição e diminuir os seus lucros. Diversão: procure lugares calmos para se descontrair. Nas finanças, investimentos felizes. No amor, sua estrela vai brilhar no romance.

LIBRA (23/9 a 22/10)

É hora de você unir forças em prol do mesmo objetivo. Excelente momento para a realização de trabalho conjunto. Isso poderá propiciar crescimento e elevada remuneração. Nas finanças, prosperidade está se aproximando de você. Amor: poderá viver um romance feliz.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Concentre esforços para dinamizar o seu trabalho, pois o momento tende a ser muito bom para fazer ótimos negócios. Nas finanças, empregue bem o seu dinheiro, pois resultados satisfatórios virão. No amor, o convívio amoroso estará mais romântico.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Júpiter envia ótimas vibrações para você fazer grandes negócios nesse período e com isso se destacar na sua atividade. Não vacile: corra atrás de seus interesses, viu? Nas finanças, você tende a ver a cor de muito dinheiro! No amor, muitos acontecimentos felizes no seu lar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Se depender de Saturno, regente deste signo, sua atividade vai deslanchar nesse período e trazer muita prosperidade para você. Está esperando o quê? Mexa-se! Nas finanças. Dinheiro tomará o rumo do seu bolso! No amor, romance recebe incentivo de Vênus.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Fique disponível nesse período para aproveitar as oportunidades que devem surgir. Quem tem qualificação profissional terá mais chances de arranjar emprego. Nas finanças, período com tendência de melhora. No amor, harmonia vai reinar no lar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Argumentação não é o seu forte, mas hoje, você está tão comunicativo que até vai se surpreender com seus próprios recursos de convencimento. Nas finanças, não seja tão mão aberta, pois poderá ficar endividado. No amor, tendência a romances polêmicos.