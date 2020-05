ÁRIES (21/3 a 20/4)

Amor: se não existirem direitos iguais, não há relação que permaneça legal por muito tempo. Mas direitos iguais nada têm a ver com gostos, interesses e opiniões. Defenda os seus e aceite os de quem você ama com naturalidade, que tal? Procure ser mais atuante.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Tenha cautela ao se comunicar em seu trabalho para não entrar em confusões. Fale pouco e ouça mais, preferindo dar opinião só quando for solicitado Esqueça o passado. Número: 2.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. Você está mais popular do que nunca, então aproveite. Use toda essa simpatia para exercitar sua mente. Divirta-se com os amigos. O pensamento está inspirado e as ideias brotam.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Nesse período, você terá facilidade para ganhar dinheiro por intermédio de uma atividade que possa ser feita por conta própria. Bons momentos na vida profissional. Harmonia e paz neste setor. Está começando uma fase melhor do que a que passou, pois você está bem consciente de si mesmo.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho: a influência de parente ou amigo poderá facilitar ganhos extras nos negócios. Amor: aproxime-se de quem ama que assim você encontrará conforto. A energia solar transita por seu signo e coloca em evidência. O Sol adentra sua área espiritual. Cor: bege. Número: 5.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Júpiter intensificará o carisma e a capacidade de aprendizado. É possível que alguns acontecimentos lhe inspirem esperança e com muita alegria, você os acolhe. É tempo de se motivar a ultrapassar os obstáculos que forem encontrados ao longo do caminho.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Se domar sua personalidade insaciável, você poderá ter uma realização amorosa. No entanto, terá que abrir mão dos prazeres efêmeros que ama vivenciar. Para amadurecer, você deve aprender a renunciar e fazer escolhas. Ótimo período para o amor, viagens e lazer.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Bom astral na vida íntima. Se possível, tire o dia para curtir sua família. Aproveite para recuperar as energias com o carinho das pessoas que te amam. A vida vai trazer muito prazer e conforto nos braços da pessoa amada, vai ter a sensação de estar em casa. Número: 8.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Nesse período você terá a oportunidade de vencer obstáculos. Explore ao máximo sua força de trabalho e planeje suas atividades futuras. Bom momento no campo amoroso. Número: 11.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Procure ser convicto em suas decisões e seja objetivo, pois assim poderá transformar sua vida e a de pessoas queridas. O cosmo favorecerá o aparecimento de novas fontes de renda. Sintonize-se com a energia da prosperidade. A saúde vai bem. Cor: havana. Número: 14.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. Grande capacidade executiva, mentalidade prática e bom senso. No amor, evite desconfiança e a malícia. Uma atitude moderada poderá ampliar ainda mais suas possibilidades de sucesso.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: planos grandiosos estão fora do seu momento nestes dias. Não são de avanços, mas de análises e ajustes. Amor: as relações, por melhores que sejam, precisam ser apimentadas de vez em quando. A sedução deve ser diária. Cor: violeta. Número: 17.