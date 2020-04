ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure se livrar de uma indefinida sensação de insegurança. Se você entender que não se pode controlar tudo essa situação não irá longe. Pense positivo e atrairá energias renovadoras. No amor, tudo azul-no romance. Desfrute o sabor do amor.

TOURO (21/4 a 20/5)

Dedique mais tempo ao lazer e faça tudo que lhe agrade. Com a mente relaxada será mais fácil se libertar de preocupações. Você precisa se divertir mais para se sentir mais leve e feliz. No amor, vai rolar muito carinho e cumplicidade. Alegria não faltará.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Comprometa-se mais com seu meio social para tornar a sua vida leve e divertida. Hoje você se relaciona com as pessoas de forma mais delicada conquistando novos amigos. No amor, com certezas no coração, você dará mais segurança ao seu par.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Na vindoura, poderá firmar um negócio bem rendoso e equilibrar suas finanças. Você contará com o apoio da Lua, regente deste signo, para prosperar de forma contínua. Terá que se esforçar para isso. No amor, demonstrará mais paixão a pessoa amada.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Brevemente, terá possibilidade de se destacar no setor de trabalho e conquistar bons resultados profissionais e financeiros. Terá oportunidade de mostrar o seu talento e progredir. No amor, se não tem compromisso, poderá encontrar sua alma gêmea.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nesse período, procure gerenciar melhor o seu tempo para ter condições de desfrutar também, os bons momentos da vida social. Você precisa se distrair mais para tornar sua vida mais leve e prazerosa. No amor, hoje o romance está no ar e a felicidade aí ao seu lado!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Bom momento para fazer reconciliação ou novas amizades. O clima é de ajustes e de movimentação social. A Lua favorece e harmoniza os relacionamentos. No amor, romance à vista! Tudo indica que passará momentos maravilhosos com quem te ama

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tenha mais atenção à área financeira. Controle seus gastos para manter em ordem o seu orçamento. Não se empolgue muito com promoções e só compre o que for de fato indispensável. No amor, fortaleça os elos familiares e a união ficará mais saudável.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Se agir de forma mais diplomática com as pessoas conquistará mais respeito e novos amigos. Aproveite esse dia para colocar em dia seus compromissos sociais. No amor, esse é um bom momento para se aproximar de quem gosta de verdade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você deve se desligar um pouco das coisas imediatas e investir no seu bem-estar. A vida não consiste só de trabalho. Pense mais em você: procure se divertir e passear mais. No amor, você não hesitará em criar um clima bastante harmonioso em família.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A vontade de aproveitar a vida vai crescer nesse dia, isso não quer dizer que vai se desligar de suas responsabilidades nessa fase. Você apenas deseja desfrutar das coisas boas da vida que tem direito. No amor, aventuras não está com nada. Morou?

PEIXES (20/2 a 20/3)

Nesse período, dê prioridade ao que pode levar você ao sucesso profissional, mesmo que demore. Será uma fase de otimismo e realização. Netuno, sinaliza elevação financeira para trabalho bem planejado. No amor, se for livre, procure abrir-se às novas possibilidades afetivas.