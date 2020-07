ÁRIES (21/3 a 20/4)

Não deixe suas emoções interferirem nas suas questões materiais. Sua inclinação a jogar carências nos outros, cria expectativas que sufocam. A solução está em nutrir sua autoconfiança e alegria. Coragem. Bom momento no campo afetivo. Cor: rosa. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você tenderá a racionalizar demais os sentimentos e poderá perder a chance de se ligar a uma pessoa que é tudo de bom. No trabalho, nas finanças e nos assuntos práticos sua intuição o ajudará a tomar decisões corretas. Cor: amarelo-ouro. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Conte com a ajuda de amigos e pessoas que funcionam como mestres e guias para você. Terá muito o que aprender, se mantiver os ouvidos bem abertos e a alma receptiva às outras pessoas. Num papo com amigos, são ditas coisas da maior importância: às vezes reveladoras.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Sua cabeça deve estar a mil. Procure colocar em prática as suas ideias, agir bastante, para gastar um pouco de energia mental. Período favorável para viagens, estudos e qualquer tipo de trabalho. Muita habilidade em geral. Flexibilidade: você encontrará saídas e soluções. Número: 7.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Quando pequenos sonhos são realizados, aumentam as nossas esperanças de realizar os maiores. O céu vai lhe ajudar a perceber como a estabilidade financeira é importante para a sua segurança emocional. Bom momento no campo profissional. Cor: salmão. Número: 10.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O bom entendimento com seus amigos é favorecido. Curta a companhia dos mais queridos. Trabalho: Pequenos ajustes no meio do caminho não comprometerão os resultados no final. E se alguma coisa for perdida, será substituída em pouco tempo. Cor: verde-claro. Número: 13.

LIBRA (23/9 a 22/10)

A sua Casa da Fortuna vai favorecer seus interesses financeiros como nunca. Amor: O melhor programa do mundo não terá graça se não tiver um toque de aventura. Que tal inventar alguma coisa que surpreenda seu par? Imaginação não lhe falta. Uma viagem, talvez?

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Alguns astros entrando na sua casa de trabalho e finanças abre para você os caminhos do sucesso. Não sem luta, é claro. Mas você não é do tipo que desiste só por causa das dificuldades. Na família, bom relacionamento; na vida amorosa, entendimentos e compreensão mútua.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você está bastante animado para o trabalho, o que será muito proveitoso para o setor financeiro e profissional. Haverá, entretanto, uma tendência de afastar das pessoas e a ficar enclausurado na sua toca tendo que suportar uma certa solidão. Cor: cáqui. Número: 19.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nessa fase o desafio do céu é o de construir e preservar coisas bonitas, mesmo sabendo que elas não vão durar para sempre. O momento favorece a vida prática, o trabalho e as realizações materiais. Aproveite as suas novas ideias. Cor: vermelho sangue. Número: 22.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Nova etapa com suas relações afetivas e sociais começará. Boa fase para reavaliar o quanto você já aprendeu a lidar com os desafios que a convivência teima em lhe oferecer. Antigas situações podem se repetir para testar a sua maturidade. Bom para as viagens e mudanças.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você questiona a vida e percebe as mudanças necessárias. Mas seu bom senso é prejudicado, portanto, pense bem antes de tomar decisões. Sua personalidade está vibrante e magnética, atraindo e encantando as pessoas ao seu redor. Número: 28.