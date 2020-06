ÁRIES (21/3 a 20/4)

Use a coragem para defender aqueles que lhe tocam o coração. Trabalho: Ajuste o que for necessário, mas não ceda espaços conquistados. Afinal, nada aconteceu magicamente em sua vida até agora. Lute por eles. Bom momento no campo financeiro. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

Seu poder de transformação é surpreendente. Não abra mão de nada que lhe é importante. Os caminhos estão livres. A predisposição para se apaixonar é tão grande que um simples encontro ganhará cores especiais. Bom momento no campo social. Número: 6.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Não deixe de passar este dia para lutar por seus ideais e defender os seus pontos de vista. Afaste de si sentimentos de dúvidas, não vacile, vá em frente. Lembre-se nem todo mundo pensa ou age como você considera certo. Bom momento no campo espiritual. Cor: azul-turquesa. Número: 9.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Mente dinâmica e interessada em realizações concretas nesse período. Facilidade para se expressar, simpatia e graça. Avance sem medo e aproveite as oportunidades. No plano afetivo, vai tudo bem. Não deixe o mau humor atrapalhar a sua vida. Cor: amarelo-ouro. Número: 12.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Tudo pode parecer muito mais rápido para os outros do que para você. Você se sente completamente tranquilo para assumir novas iniciativas e tocar outros projetos. Bom momento no campo sentimental e profissional. Cor: vermelho-sangue. Número: 15.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Neste astral você fica mais firme em seus ideais, o que facilita o planejamento médio e a longo prazo. As relações em grupo são harmonizadas pelos aspectos astrológicos. Curta com pessoas que tenham objetivos em comum. Bom momento no campo pessoal. Número: 18.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Período de muito pique e novidade para a sua vida. As relações e atividades em grupo estão estimuladas e agitadas. Aproveite esses períodos especiais para selar a cumplicidade e os laços de amizade. Bom momento no campo amoroso. Cor: azul-escuro. Número: 21.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

No plano profissional surgirão grandes oportunidades, mas você deve ser diplomata ao lidar com pessoas influentes. Não tome decisões apressadas. Procure agir com bastante cautela. Destaque no plano sentimental. Você será muito notado e cativado. Número: 24.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você ainda pode estar numa fase solitária, com a impressão que as pessoas estão afastadas e difíceis. Reparando bem, é você quem não as está procurando ou procura só para tratar dos seus interesses. Se quer companhia, ofereça antes de pedir. Cor: salmão. Número: 27.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É hora de você realizar tarefas detalhistas. A fase é propícia para uma reavaliação de sua vida como um todo. Permita-se ir a lugares diferentes e conhecer novas pessoas. Há um desejo de renovação e aventuras nesse período. Bom momento no campo sentimental. Cor: bege. Número: 30.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Muita facilidade para se comunicar com mais clareza, podendo até fazer algum tipo de parceria. Curta o ser amado. Grande capacidade de luta e coragem para enfrentar os obstáculos. Sangue fervendo nas veias. No amor, paixão e impetuosidade. Número: 33.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Dedique-se a atividades prazerosas que atendem a suas demandas pessoais. Que tal ficar perto das pessoas queridas e nutrir os laços de harmonia? As interações afetivas e momentos descontraídos são favorecidos hoje. Cor: laranja escuro. Número: 36.