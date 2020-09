ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua capacidade de perceber negócios estará aguçada. O astral está excelente realizar os seus objetivos profissionais. Seus valores serão reconhecidos e seus trabalhos ficarão em evidência. No amor, pessoas conhecidas animarão o seu dia social.

TOURO (21/4 a 20/5)

Deixar sonho de lado e partir para a realidade é o que contará pontos nesse momento de realizações. Ação vale muito agora. Invista no que faz e progredirá de forma sustentável. No amor, seu bom humor vai contagiar a todos da sua família. Cor: azul.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Seu lado realizador está em alta. Você está com muitas ideias na cabeça, mas é melhor encarar uma coisa por vez. Priorize o que for mais importante e deixe o resto para depois. No amor, satisfação não faltará ao lado da pessoa amada. Cor: marrom.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, poderá surgir uma boa proposta profissional. Seus caminhos estão abertos e tudo vai caminhar de forma objetiva e positiva para conquistar o que deseja. O sucesso poderá fazer parte da sua vida. Mexa-se! No amor, astros favorecem romances duradouros.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Sua atividade profissional está bem protegida e o Sol, regente deste signo, está fazendo de tudo para você se destacar no que faz ou produz. É hora da sua carreira deslanchar pois, não falta proteção astral. No amor, não fantasie demais o romance.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tudo ficará mais fácil de se realizar se você estiver bem consigo. Isso poderá ser a base para seu progresso em todos os setores da sua vida. Mantenha lá em cima sua autoestima e resultados virão. No amor, seu bom humor poderá contagiar o ambiente.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Boa proteção astral. Excelente momento para seguir na busca de seus objetivos. Bons resultados estimularão maior produtividade e empenho da sua parte. Continue acreditando no seu potencial realizador e se dará bem. No amor, algo bom à vista!

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua compreensão será um fator de harmonia no setor de trabalho e familiar, Isso acalmará os ânimos de pessoas discordantes. O momento favorece atitudes nobres para fazer a paz reinar. No amor, busque mais lazer para você e seus familiares.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seja mais objetivo no desenvolvimento das suas tarefas profissionais. Isso acabará se refletindo na produtividade do seu trabalho. Finança: lucro tende aumentar através de trabalho bem organizado. No amor, chances de muita cumplicidade estão altíssimas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tarefas e desejos de progresso combinam bastante nesse momento. Fique alerta. Afinal, isso exigirá mais esforço de sua parte, já que você tenderá a agir na direção certa da prosperidade. O sucesso está lá na frente. Caminhe, tá? No amor, clima romântico vai acontecer nesse período.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Poderá dar um importante passo na sua vida profissional, mas para isso, é importante aumentar conhecimentos. Opte por curso de aperfeiçoamento. Ele poderá contribuir para melhorar sua capacitação profissional. No amor, abandone o ciúme e será feliz.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não dispense opiniões alheias para colocar em prática ideias interessantes que possam melhorar sua situação profissional. É hora de inovar para progredir. Aceite qualquer colaboração, tá? No amor, excelente fase para os casados: sintonia, afeto e alegria.