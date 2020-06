ÁRIES (21/3 a 20/4)

Amor: favorável para reconciliação. Sua intuição estará mais aguçada, portanto não descarte os insights que tiver. Mantenha os pés no chão e evite envolver-se com jogos, apostas e empréstimos. Um bom aspecto tende a te despertar para novos estudos. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

A confiança e o entusiasmo se unem para aumentar a força de realização. Porém é preciso ficar alerta para que o otimismo não gere frustrações. É tempo de enxergar as coisas como são. O dia de hoje motiva você a investir em sua vida pessoal. Cor: lilás. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. Este período faz com que você fique ainda mais racional e também comunicativo(a), além de favorecer todos os assuntos rotineiros. O período está muito bom para você realizar viagens.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Você que normalmente aprecia as atividades em grupo atravessa um excelente período para curtir os outros. Assim, você poderá se filiar a algum clube, fazendo assim novos amigos. Sua mente agora se está voltada para o futuro, mas seja realista nos seus planos. Número: 7.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Dia razoável. Trabalho: não se esconda das oportunidades de mudança na vida profissional. Amor: não pode, não deve, não dá certo. Esqueça essas ideias e vá à luta para ter quem você deseja em sua vida. Simpatia e diplomacia farão a diferença nos contatos com os amigos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Escolher talvez seja o maior desafio que enfrentamos. Entretanto, só assim temos a oportunidade de crescer, tanto nas ações práticas do dia a dia como na evolução do nosso espírito. Hoje, pergunte ao coração o que deve fazer e não duvide das respostas.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: boas energias para os estudos, cursos de aperfeiçoamento e conquista de novo emprego. Seu poder de argumentação vai abrir caminhos que pareciam fechados para sempre. Planeje criteriosamente o aproveitamento do seu tempo. Cor: havana. Número: 10.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Novas energias para você nesta fase. A mente está clara e as dúvidas serão varridas do seu caminho. Alguns astros entrando em seu signo ativam o seu espírito reivindicador e aumentam a sua autoestima, você saberá manter e até ampliar o seu espaço existencial.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Você se sentirá motivado a buscar novas possibilidades. Procure ser fiel às suas ideias e interesses. Adote uma postura mais prática neste momento. Um dia muito especial na vida afetiva.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Dia agradável. Trabalho: chances de você realizar alguma atividade extra e rentável que ajudará no orçamento. Amor: esqueça todos os nãos que surgirem em sua mente. Acredite na sorte e em relações que tenham futuro. Hoje, você deve se esforçar para se manter firme nos propósitos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Os astros estão favorecendo muito a vida dos nativos deste signo. Disputas serão certamente ganhas e você terá muita sorte em qualquer atividade, desde que mantenha o sangue frio o tempo todo. Com determinação e muita disciplina conseguirá o que deseja. Número: 13.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A urgência do momento é de não repetir os mesmos passos. Com isso, você pode desfrutar uma vida mais intensa. É tempo de identificar as oportunidades para inovar, surpreender a todos. Excelente período afetivo, ganhos materiais inesperados.