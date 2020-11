ÁRIES (21/3 a 20/4)

Não permita que suas iniciativas acabem num beco. Em vez de euforia deixe a prudência falar mais alto. Reveja o que pretende iniciar. Nas finanças, mesmo no meio de incertezas, você terá lucros. No amor, chance de conquista quem deseja.

TOURO (21/4 a 20/5)

Se tudo está dando certo na sua atividade, não será oportuno arriscar num novo negócio que você não conhece bem. Lembre-se: que euforia é coisa passageira! Nas finanças, lucros aparecerão. No amor, fase romântica em que a paixão vai prevalecer.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Um encontro pode render uma boa amizade. Vida social será repleta de surpresas. Diversão, um programa diferente, fora da rotina, pode ajudar você a aliviar a tensão da vida cotidiana. Divirta-se, ta? No amor, se está a fim de alguém, vá em frente!

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Não se aprofunde numa atividade que está ultrapassada. Abrace o novo e você crescerá profissionalmente. Esqueça preocupações e curta o dia com gente querida. Invista na sua felicidade. Vênus recomenda que nesse período você corra atrás do que pode lhe fazer muito feliz.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Confie na sua intuição e detectará grandes negócios. Foque-se na vida familiar hoje e se sentirá mais leve e feliz. Finanças, o Sol, regente deste signo, lhe iluminará e dará criatividade para ganhar mais dinheiro. No amor, bom dia para falar sobre amor.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

A partir de amanhã, você poderá perceber alguma melhora no seu trabalho, pois os astros estarão lhe enchendo de vibrantes energias positivas. Boa produtividade coroará seus esforços profissionais. No amor. Felicidade vai comandar a alegria no lar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você é o condutor do seu próprio destino, portanto programe e trace tudo que possa lhe trazer segurança e um futuro muito melhor. Uma notícia inesperada poder ira lhe trazer alegrias. No amor, poderá dar seguimento a um romance ou terminar de vez.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Vida social: aproveite a oportunidade de conhecer pessoas que despertem interesse. Diversão: nada melhor que um bom passeio para descarregar tensão. Leve a pessoa amada para divertir-se. No amor, pessoas casadas, desfrutarão de imensa felicidade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nesse período, busque ouvir mais sua intuição e não fechar os olhos para as evidências. Mesmo acreditando no seu potencial profissional, uma ajuda de um colega de trabalho não deve ser desprezada. No amor, o astral familiar é de muita paz e alegria paz.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Faça um balanço das atitudes que tomou e dos passos que deu. Se o resultado não foi positivo terá que tomar com firmeza as rédeas do seu próprio negócio. Nas finanças, situação estável. No amor, terá que apimentar o romance para ele fugir da rotina.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Nessa fase, os casais estarão em harmonia total cultivando a felicidade. Os solteiros, por sua vez, correrão atrás das suas almas gêmeas. Belas histórias de amor poderão ser vividas nesse período, tanto pelos solteiros como pelos casados. Vênus promete alegrias no amor.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você que é solteiro poderá encontrar um amor que ajudará a crescer como pessoa e ver o mundo com outros olhos. O astral é de importantes conquistas amorosas e de felicidade total. Divertimento: você não é de ferro, saia para passear e se divertir.