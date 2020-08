ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. A semana favorece a expansão de seus negócios, principalmente se você lida com imóveis ou terras. Você pode descobrir coisas interessantes a seu próprio respeito. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

Novos conhecimentos e potencialidades virão por aí. Nosso planeta está em uma fase de mudanças e esta semana é uma das mais energéticas dos últimos tempos. Você sentirá isso. Mantenha-se firme e abra-se aos sonhos. Um trabalho extra poderá render uma grana a mais.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Momento de muita inspiração. Aproveite para se concentrar e meditar pois dessa maneira fará as melhores escolhas em questões importantes. A vida a dois também deve ser vivida de uma maneira muito íntima. Bom momento no campo social. Cor: salmão. Número: 6.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Este poderá ser um período muito interessante para a sua vida amorosa, pois tudo indica que você poderá dar início a novas e estimulantes relações. A vida profissional está precisando de uma organização. Veja o que realmente quer para poder lutar por aquilo. Número: 9.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Os astros estão facilitando a comunicação no dia de hoje. O momento é positivo para promover sua imagem e apresentar seus projetos. É tempo de alçar vôos altos e bem amplos e tranquilos. Sua expressão demonstra criatividade principalmente nos âmbitos de estudo.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Muita energia e disposição para tocar a bola pra frente. Você se sentirá mais confiante, tomará as rédeas da sua vida e fará ótimas escolhas. Acredite em si e na boa sorte. Que tal ir a festas, reuniões sociais e até mesmo viajar? O prazer na vida social está chamando.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Cuidado para não se enganar com aqueles que pensa serem de sua confiança. Fique de olhos abertos e não se magoará tão cedo. Faça passeios com a família. O presente trânsito astral proporciona um valioso auxílio para que você seja capaz de tomar decisões firmes.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Resolva as questões do dia a dia em primeiro lugar, nada de deixar problemas para trás. Analise suas qualidades com sinceridade e estabeleça novas metas para chegar a seus objetivos. Compartilhe ideias com pessoas que pensam igual a você. Número: 12.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A autodisciplina, o treino, a perseverança e o saber trabalhar com poucos recursos, são os assuntos do momento. Seu desejo de liberdade inspirará algumas mudanças no seu lado afetivo. Conte com seu grande otimismo para realizá-las. Cor: grená. Número: 15.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Na carreira, é tempo de você se empenhar de verdade na divulgação de seu trabalho. Abandone a insegurança e invista pesado no amor. Não existe o verbo desistir. Por isso aproveite o agora. Não deixe nada para amanhã. No trabalho, este é um bom momento para se destacar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Coloque mais ordem no seu dia a dia. Olhe antes para você para depois criticar o trabalho alheio. Momento de colher os frutos cultivados há tanto tempo. Você poderá ser recompensado pelo empenho que demonstrou até agora. Cor: verde-claro. Número: 18.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Aumento de sua sensibilidade para o lado prático e material de sua vida. Sua objetividade está em alta, então aproveite para pensar em mudanças. Algumas mudanças estão previstas para o período. Para se adaptar, invista no aperfeiçoamento profissional.