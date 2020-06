ÁRIES (21/3 a 20/4)

O momento convida ao entusiasmo e à alegria de viver. Aproveite e chame a família, ligue para os amigos e coloque seus planos em prática. Situações que de início parecem confusas tendem à se esclarecer. Bom momento no campo afetivo. Cor: azul-celeste. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Boas oportunidades de negócios neste momento de espírito empreendedor aguçado. O poder de argumentação é fortalecido pela sensibilidade e confiança dos astros. Expresse-se de forma firme, porém humilde. Bom momento no campo financeiro. Cor: laranja-claro. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Uma necessidade de liberdade e expansão pode ter repercussão importante nas relações familiares e afetivas íntimas. Você está querendo além do que a sua atual condição está lhe oferecendo e batalhe por isso. Ok, você merece. A vida afetiva passa por hora de aventura e excitação. Cor: vermelho. Número: 7.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Aproveite esta excelente fase para o amor e cuide de sua aparência, porque o romance invadirá sua vida. No seu tempo livre, trate de convidar a pessoa amada para dar um passeio gostoso. Veja como está a autoestima. Você pode não ver o que se passa com clareza. Cor: salmão.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Você mergulha de cabeça, com garra e vontade, nas atividades do trabalho. Não espere que os outros sigam seu ritmo. Curta cada minuto e use essa energia como combustível para os dias que se sucedem. Bom momento nos campos profissional e pessoal. Cor: rosa. Número: 13.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Bom momento astral. Pode contar com suas melhores habilidades. Mente alerta, você encontrará boas soluções para os problemas financeiros. O mesmo vale para o trabalho. Uma onda de otimismo dará um novo impulso aos seus projetos. Cor: cáqui. Número: 16.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Muitas aventuras e boas possibilidades no quadro afetivo. Trabalho: Prepare-se para receber uma nova proposta de trabalho ou para uma mudança de cenário em um futuro bem próximo. Não esbanje as oportunidades de crescimento. Cor: laranja-escuro. Número: 19.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Conhecer alguém e se apaixonar está marcado para os próximos dias. O perigo é você entusiasmar-se demais e ficar sem medida para saber se essa atração é mesmo amor ou uma profunda amizade. A rotina fluirá bem. Sorte no amor. Cor: azul-turquesa. Número: 22.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Bom momento para você estudar, romper limites e ultrapassar horizontes. Se for com amigos próximos, melhor ainda. Fuja da melancolia. Faça caminhadas com pessoas que façam você ficar de bom astral. Bom momento no campo espiritual. Cor: amarelo-ouro. Número: 25.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nestes dias as suas relações pessoais na profissão vão ficar mais leves e agradáveis. Seja gentil, agradável e aumente seu círculo de amizades.. Você deverá viver grandes emoções no amor. Bom momento no campo amoroso. Projeção social. Cor: verde-escuro. Número: 28.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você precisa se abrir para o novo, sem medo de mudanças. Tudo vai se tornar mais leve em seu cotidiano, mas você precisa colocar limites nas situações em que se envolve. Bom período afetivo, você pode se entregar sem medo. Cor: vermelho. Número: 31.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Acolha amorosamente os seus ideais. Você vai ser reconhecido no trabalho por seu bom desempenho. O seu relacionamento com os amigos está em alta e você vai ter apoio. Bom momento no campo financeiro e sentimental. Projeção profissional. Número: 34.