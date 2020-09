ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você está ainda mais sensato e competente, tente aproveitar para arrumar também sua vida pessoal, faça uma reavaliação de seus problemas. Bom período para os negócios e para o trabalho. O período está muito favorável para as viagens, principalmente se for a negócios. Cor: vermelho. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

Fase positiva e romântica. Você vai se jogar em seu relacionamento com intensidade e afeto. Se você conseguir manter um diálogo claro e leve com quem ama, verá que a relação tenderá a melhorar a cada dia. Aproveite para fazer boa figura nos eventos sociais. Número: 6.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Companheirismo e doçura nas suas relações afetivas. As pessoas às vezes não sabem como derreter seu coração. Palavras doces dificilmente o atingem, você é mais vulnerável as ações amorosas. Vai aí uma dica para quem quiser conquistar você. Cor: verde-claro.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Fase favorável para resolver problemas financeiros. Uma luz se fará sobre este setor e você enxergará novas saídas para as dificuldades. Excelente capacidade de planejamento e administração. Não se prenda a velhos métodos nem se sinta diminuído pelos seus erros.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Procure deixar o passado de lado, e comece já, a viver o presente. Parece que o romantismo vai tomar posse de você nestes dias. O astral propicia a realização de seus sonhos com a pessoa amada. Coloque os planos em ação. Curtir seu momento é fundamental para ter paz.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

É hora de você usar seu conhecimento para trazer benefícios aos outros. O amor está em alta… Caso esteja em busca daquela pessoa especial, vá à luta! Você conhecerá gente nova e interessante. E se já tiver alguém, é hora de cuidar da relação colocando mais doçura na vida a dois.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você deve aproveitar esta fase para descansar, cuidar um pouco mais de você, de sua aparência. Você descobrirá seu próprio valor, o que pode ser muito importante. Olhe para sua imagem e veja que características modificaria em seu dia a dia. Cor: verde-escuro. Número: 18.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

As pessoas deste signo sempre costumam lutar muito pelas coisas que querem e acreditam na vida. Uma vez ou outra, curte um pouco a solidão, um encontro consigo mesmo, e preferem estar em contato com a natureza. Afinal de contas, o silêncio costuma renovar as suas energias.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você está mais sério e concentrado, consciente das suas responsabilidades. Alguns sagitarianos têm uma certa resistência para assumir compromissos e responsabilidades por causa da própria volubilidade. Você pode ter tudo, desde que seja uma coisa de cada vez.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Ao passar por seu campo espiritual, a energia lunar o aconselha a se aventurar em novas experiências. Deixe que o sol ilumine seus sonhos, mas transforme as coisas em algo viável, só você é responsável pelo seu sucesso nesse período. Então, o que está esperando?

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Boa convivência com as pessoas próximas. Período de muita sorte. As vantagens estão direcionadas para você. Momento muito favorável a todas as atividades coletivas, filantropia e práticas religiosas. Aproveite para ativar seu lado humanitário. Cor: branco. Número: 22.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não deixe de lado suas atividades sociais. O Sol na sua 1ª casa, simboliza a personalidade, as tendências pessoais, atraindo a sua atenção. Observe como tem tratado a si e aos seus desejos; se suas ações têm refletido o seu interior. Cor: laranja escuro. Número: 26.