ÁRIES (21/3 a 20/4)

Você repensa sobre seus objetivos de vida. É bem possível que, nos dias que estão por vir, momentos de introspecção surjam para você e causem um certo estranhamento. Tudo passa. Medite um pouco! Selecione as pessoas com quem você anda. Cor: havana. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

Organize seu lado profissional e financeiro. Valorize cada minuto do dia e cada centavo de seu dinheiro. No plano financeiro, talvez tenha que gastar mais dinheiro do que previa. Sua benevolência e generosidade serão recompensadas. Período favorável a novas amizades.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Ligue-se de corpo e alma no que estiver fazendo e terá excelentes resultados. Momento de estabilidade mental. O pensamento vai fundo, reformulando e removendo idéias, e isso é sempre animador. Bom momento no campo sentimental. Cor: azul-turquesa. Número: 5.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Muita esperança no seu coração, ampliando o espaço dos seus sentimentos. Momento favorável para o setor das amizades o que colabora para dar mais estabilidade nos seus relacionamentos afetivos. Bom momento no campo financeiro. Cor: violeta. Número: 8.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho: As antenas devem permanecer ligadas porque as chances de expansão continuam existindo. Bastante eficiência para administrar, dinheiro, inteligência aguda e muita perspicácia. Aproveite seus talentos. Estabeleça novas metas. A Lua traz de volta a esperança.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Sua percepção está em alta. O momento é propício para planejar seu orçamento e investir em áreas importantes da vida. Programar sua vida amorosa é ignorar as surpresas deste dia.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Amor: sentir e agir andam em direções quase opostas nestes dias. Disfarçar sentimentos para mostrar que está tudo bem é mais que possível. Mas pode distanciar quem você mais quer ter por perto. Faça as pazes com suas emoções e tudo ficará bem. Cor: dourado. Número: 11.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você poderá contar com o apoio de pessoas influentes. Procure concentrar-se em suas tarefas, você poderá se mostrar um pouco indeciso afetivamente. Seus planos e projetos irão se desenvolver com maior facilidade e segurança. Sorte no campo profissional Número: 14.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Nesse período, procure ativar seu lado criativo. Exercite a elasticidade mental e use a sua capacidade de se adaptar. Sorte no campo profissional. Momento propício para investir seu capital. Não perca as oportunidades. Vida familiar alegre e movimentada. Alegria no lar. Número: 17.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Viva intensamente e transmita essa possibilidade aos entes queridos. Evite reclamações, o momento pede somente harmonia. Coloque em prática projetos inovadores. A vida sentimental pedirá mais diálogo. Saúde boa. Cor: verde-esmeralda. Número: 20.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Muitos sonhos e desejos secretos vão deixar o seu coração um tanto inquieto. O astral, entretanto, é altamente positivo. Muita ação e trabalho em excesso que poderão se transformar em lucros inesperados. Momento fecundo e criativo. Cor: lilás. Número: 23.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Com tantos aspectos tocando o seu signo, é hora de aprender de uma vez por todas que nem sempre as melhores saídas são as planejadas. O dia é bom para fazer contatos. Nesta fase aumenta seu carisma. Chance de muito sucesso. Cor: laranja escuro. Número: 26.