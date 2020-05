ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua visão de vida se amplia. Rompa limites e permita-se ir além do que tem feito no seu trabalho. Progresso e ousadia anda sempre juntos. Por quê então, não ousar? A escolha é sua. Dinheiro: invista-o em algo rendoso. No amor, clima romântico no ar!

TOURO (21/4 a 20/5)

Algumas mudanças no setor profissional poderão interferir no seu humor até serem concluídas. Alguma coisa mudará para melhor. Dinheiro: fique de olho na oportunidade de ganhar grana. No amor, o clima é de entendimento e paixão.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mire nos seus objetivos e não recue por maior que seja o obstáculo. Sem luta não existe vitória. Portanto, siga em frente, pois os resultados prometem serem positivos. Dinheiro: fase de muito trabalho e grana. No amor, aceite as pessoas como elas são.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, procure guiar seus passos de acordo com a necessidade do momento. Futuro existirá, depois que você implantar base de crescimento no seu trabalho. Dinheiro: boa fase para investir na sua atividade. No amor, chances de sucesso nas paqueras são nítidas.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O Sol indica para a vindoura semana, um período de poderosa comunicação. Poderá expor o seu trabalho e propostas interessantes poderão surgir. Dinheiro: deverá pintar mais grana, se você for mais atuante. No amor, reforce o clima de harmonia em casa.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Bom momento para fazer sua vida profissional decolar. Mas não permita que pessoa oportunista queira pegar carona e “voar” com você! Dinheiro: fase de expansão e de muita grana no bolso! No amor, espante a rotina. Sai com quem ama para passear.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Poderá concretizar o seu projeto de vida. O destino coloca nas suas mãos um rol de possibilidades de você se tornar mais feliz e iniciar uma atividade muito lucrativa. A sorte está do seu lado. Dinheiro: muita grana pintará. No amor, romance em alta.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Astros transitando na área das amizades trazem um período em que você se envolve mais nas causas coletivas e sociais. Diversão: assistir uma peça teatral, brindará o seu lado intelectual. Dinheiro: pouco e certo. No amor, poderá viver uma nova paixão.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A necessidade de viver experiências profissionais podem levar você a buscar novas formas de fazer o seu serviço. Esteja aberto para fazer um curso profissionalizante. Dinheiro: muita grana dependerá de muito trabalho. No amor, êxito amoroso no ar!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, você poderá se decepcionar se misturar assuntos pessoais com os profissionais. No serviço coloque como prioridade os assuntos de trabalho. Dinheiro: os astros mostram que poderá crescer financeiramente. No amor, bons presságios para assuntos amorosos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

As influências estão favoráveis para ousar na sua atividade em busca de progresso. Poderá conquistar novos horizontes por intermédio de bons contatos profissionais. Dinheiro: o momento favorece crescimento financeiro. No amor, poder de sedução em alta.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Saia do conforto e corra atrás de seus interesses. O momento favorece transações profissionais e comerciais. Os seus caminhos estão totalmente livres para crescer no seu trabalho. Dinheiro: situação estável. No amor, romance pode ficar mais caloroso.