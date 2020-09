ÁRIES (21/3 a 20/4)

Nada de pensar em trabalho na hora de se divertir. Ótimo momento para se voltar às atividades culturais. Estímulos sociais fazem com que você se aproxime de pessoas amigas. No amor, sua paixão se estende e seu ciúme encolhe! É hora de viver a vida!

TOURO (21/4 a 20/5)

Vênus traz oportunidade para você se comunicar melhor. Bloqueios que impedia o seu desenvolvimento profissional foram desmantelados. Com seu jeito gentil novas amizades serão conquistadas. No amor, dia ideal para se divertir com quem te ama.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua grande aliada no momento chama-se intuição. E o que de melhor acontecer nessa fase dependerá dela. Exponha seus trabalhos a quem interessar e deixe o resto por conta do universo. No amor, invista no romance. Programe belos passeios a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, novas amizades serão conquistadas por você no seu círculo social. É possível que você se dedique mais aos prazeres. Sua percepção está em alta e não terá dificuldade em sair da rotina em busca de divertimentos. No amor, alimente um romance romântico.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Prazeres intensos se apresentam hoje. Não deixe de se divertir. Aproveite os bons ventos astrais para desfrutar o que o universo lhe oferece de melhor. Você precisa aprender a cuidar melhor de si. Compre roupas novas e melhore sua aparência, viu?

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure fazer sua vida social mais intensa. Busque oportunidade de conhecer novas pessoas. Lazer não pode ficar de lado. Procure se divertir para relaxar um pouco da tensão do trabalho. No amor, esqueça diferenças para ser feliz na vida sentimental.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Dinamismo em alta. Muita força de vontade para batalhar pelo que realmente deseja profissionalmente. O momento é favorável para fazer novos contatos no setor de trabalho. Bons negócios serão possíveis. No amor, a dois, a intimidade esquenta.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Concentre seu pensamento no que deseja realizar e ficará bem mais próximo do seu objetivo. Positividade é o veículo mais rápido para conquistar o que se deseja. Pense positivo! No amor, o lar é a coisa mais preciosa que você tem. Curta-o com fervor.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seus contatos profissionais serão beneficiados por Júpiter, regente deste signo. Ótimo momento para visitar pessoas com os mesmos interesses que você. Negócios pintarão com um maior empenho da sua parte. No amor, o clima amoroso estará intenso.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não se prenda nos resultados profissionais do passado. Siga adiante, pois tem muita coisa te esperando. É hora de você progredir. Saturno lhe dará dinamismo para chegar lá. Boa produtividade não faltará. No amor, nesse período o clima será de paixão e de muita felicidade.

AQUÁRIO (21/1 a 19 a 2)

Afaste-se de pessoa de baixo-astral. Corra atrás dos seus objetivos sem aceitar interferência de ninguém. Pense positivo e parta para a ação dos projetos e bons resultados virão. No amor, se já tem alguém pode esperar um clima de ternura.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Nos vindouros dias. Você estará com muitos planos na cabeça, mas terá que se focar num só, por vez, se quiser realizar alguma coisa produtiva. Disciplina contará pontos valiosos para alcançar o objetivo. No amor, invista no bem-estar da pessoa amada.