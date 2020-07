ÁRIES (21/3 a 20/4

Nessa fase, nada de precipitação. Qualquer iniciativa terá que ser bem planejada para evitar consequência desagradável. Finança: evite aplicações arriscadas. Será melhor ganhar menos e ter mais segurança. Pense nisso! No amor, clima feliz no Seu lar.

TOURO (21/4 a 20/5

Não relaxe! Procure lidar atentamente com suas obrigações. O momento vai exigir em dobro seu empenho para poder dar conta de suas tarefas. Seus esforços serão bem recompensados. No amor, este é um momento de união, compartilhe expectativas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6

Os aspectos da nossa vida cotidiana mudam a todo instante e você poderá se alegrar pois, Um negócio de última hora poderá lhe trazer prosperidade e muita satisfação. Os astros estão colaborando para seu sucesso financeiro. No amor, sucesso amoroso.

CÂNCER (21/06 a 22/7

A Lua marcará o setor de criatividade nesse período. Aproveite para produzir tudo aquilo que reside na sua mente. Imaginação em alta escala facilitará você criar muita coisa interessante. No amor, cumplicidade e felicidade estão unidas para fazer da sua vida um mar de rosas.

LEÃO (23/7 a 22/8

A semana promete oportunidades financeiras. Perspectivas de grande produtividade e negócios rendosos. Se aproveitar esse bom momento, poderá progredir e mudar sua vida para melhor. No amor, conversas estimulantes darão mais vida ao romance.

VIRGEM (23/8 a 22/9

Você está recebendo boas energias astrais. Momento excelente para você dinamizar o seu trabalho. Aumentar a produtividade da sua atividade é a melhor pedida do seu dia pois, bons negócios estão vindo aí! No amor, conversa com seu amor trará paz.

LIBRA (23/9 a 22/10

Nesse período, procure revisar as suas ideias, isso ajudará você a entender melhor os detalhes do que pretende realizar. Hoje você se permite ser mais detalhista e as coisas mais simples passam a ter significados profundos. No amor, muita paz familiar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11

Poder de realização marcará o seu período. Aproveite para impulsionar um projeto criativo. Hoje você poderá explorar mais o novo pois, sua inspiração está nas alturas e poderá criar maravilhas. No amor, uma visita poderá lhe proporcionar felicidade.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12

Bom momento para você arregaçar as mangas e dinamizar sua atividade. Produtividade maior aumentará seus ganhos. Isso é muito possível, já que Júpiter está favorecendo o trabalho individual. No amor, momento propício para uma reconciliação.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1

A fase pode ser um poouco complicada para você, já que está cheia de imprevistos. Contudo, continue firme nos seus propósitos para conseguir alcançar as suas metas profissionais. Sua força de vontade lhe conduzirá ao sucesso. No amor, o ciúme deverá ficar de lado.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2

Sempre há um momento certo para fazer as coisas acontecerem portanto, espere um pouco mais para fazer um investimento pois, esse momento não inspira confiança: muita insegurança no ar. No amor, procure fortalecer o relacionamento com seu par.

PEIXES (20/2 a 20/3

Terá que se adaptar a situação de rotina para melhorar o que faz. Seu trabalho obterá boa qualidade e se expandir. Lucros virão naturalmente. Capriche, tá? No amor: o momento é favorável para assumir compromissos amorosos. Bom senso em alta.