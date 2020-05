ÁRIES (21/3 a 20/4)

Período bastante promissor. Bons negócios surgirão na medida dos seus esforços. Você terá maiores responsabilidades e precisará aumentar o ritmo do seu trabalho para dar conta dos negócios. No amor, muito romantismo no ar. O clima de sedução também está em evidência.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você não terá com que se preocupar com seu lado profissional. Os astros sinalizam uma fase de progresso. Entretanto, terá que se empenhar mais no seu trabalho para se dar bem financeiramente. No amor, momentos felizes na vida a dois. Cor: vinho.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Use sua inteligência para criar oportunidades profissionais. Há sinal de sucesso na sua vida profissional. Sua intuição está em alta. Conseguirá enxergar as melhores chances para crescer profissionalmente. No amor, lute por aquilo que lhe faz feliz.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Será bom ser mais objetivo para alcançar os seus objetivos. Indecisão na está com nada. Permita-se ousar para fazer avançar os seus projetos. Aproveite que a Lua está enviando boas vibrações para desenvolver o seu trabalho. No amor, tudo rotineiro.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Agindo com simplicidade, tudo o que deseja virá ao seu encontro. Pois, essa atitude atrairá sorte para você. Uma boa ideia poderá trazer resultado satisfatório para sua vida profissional e financeira. No amor, uma conquista amorosa não está descartada.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua mente imaginativa irá te surpreender. Originalidade marcará o que produz. O sucesso virá de acordo com sua produtividade. Ficará feliz com sua criatividade. No amor, a cumplicidade trará renovação ao relacionamento amoroso. Cor: verde-claro

LIBRA (23/9 a 22/10)

Para que a sua vida profissional tome o rumo desejado, é preciso que você saiba o que realmente quer. Indecisão deve ficar de lado para dar passagem para a objetividade. Com ela, você conseguirá realizar o que almeja. Bola pra frente! No amor, não julgue quem te quer.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Invista na sua carreira profissional. Busque novas fontes de estudo e conhecimentos. Isso poderá contribuir para o seu progresso profissional e financeiro. No amor, prepare-se para fortes emoções. Coisas inesperadas mexerão com o seu coração.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você poderá crescer profissionalmente nessa fase. Mas, terá que usar muita disciplina, organização e praticidade. Com todas elas juntas, será impossível, não conquistar o sucesso esperado por você. No amor, sua amizade poderá ser posta à prova, viu?

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Seu tino para os negócios está em alta. É hora de ganhar dinheiro. Você está muito feliz que nem tem tempo para pensar noutra coisa que não seja o trabalho. No amor, essa é uma boa fase para a vida afetiva e para fazer planos com a pessoa querida.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A boa pedida agora, é pensar mais em sua carreira e em seus planos futuros, mesmo que estejam longe de serem realizados. Planeje tudo o que deseja e deixe o resto por conta do destino. No amor, uma amizade repentina poderá se tornar numa paixão.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Será preciso criatividade e ação para tornar úteis suas ideias recentes. Fique alerta a uma oportunidade que pintará no seu ambiente profissional. Não a deixe escapar. No amor, relacionamentos que valem a pena são baseados em confiança e lealdade.