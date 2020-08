ÁRIES (21/3 a 20/4)

Poderá ter início algum relacionamento importante principalmente se você está disponível Sua determinação e criatividade estarão em alta, o que o ajudará a conquistar o que deseja em sua vida profissional. Exercite seu senso de liderança. Cor: azul-celeste. Número: 3.

TOURO (21/4 a 20/5)

Não dê um passo maior do que a perna. Certifique-se de que é o momento certo de fazer mudanças importantes em sua vida. Enquanto isso, que tal organizar os seus projetos. Saber ouvir é a chave para resolver quase tudo agora. Cor: amarelo. Número: 6.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Se nunca confiar na intuição não há meio de desenvolvê-la e torná-la um instrumento útil. Nesta fase, você terá boas oportunidades de ganhar dinheiro extra. Perspectivas de rever alguém do passado que foi muito importante. Bom momento no campo afetivo. Número: 9.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Evite ironizar ou criticar quem atravanca seu caminho. Essa atitude poderá custar caro. Outra coisa: nem pense em embarcar numa aventura ou colocará tudo a perder. Não convém se arriscar. Quem ainda não encontrou alguém especial poderá contar com a sorte. Número: 12.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Preserve seu dinheiro pois terá a oportunidade de realizar um sonho Trabalho: Ganhe tempo aproveitando a experiência de quem sabe mais. Sem pressa, mas com atenção. Boa hora para ser romântico, este trânsito aflora suas qualidades e deixa amostra o seu esplendor.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O céu está pedindo que você crie um cotidiano mais adequado à sua originalidade. Busque harmonia em suas relações familiares e também no ambiente em que vive. Coloque a vida em ordem e dedique-se a suas atividades. Desenvolva uma atitude positiva perante a vida.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você está intuitivo, saberá instintivamente se aproximar do alto-astral e dos locais de sorte. Atenção aos novos contatos, pois eles poderão lhe trazer oportunidades futuras. Os astros indicam boa fase para as finanças e investimentos materiais. Cor: bege. Número: 15.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Você vai querer colocar para fora seus desejos e emoções. Exercite seu poder de conquista. Siga a energia da transformação e faça descobertas. É hora de valorizar mais as amizades.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Um encontro inesperado poderá trazer respostas para sua vida. A fase é de alegria e sucesso em todas as áreas. Continue sendo eficiente e criativo no trabalho e procure levar um pouco de criatividade que você tanto tem para o terreno do amor. Cor: branca. Número: 18.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você terá uma injeção de energia para correr atrás de objetivos profissionais. Boas oportunidades financeiras estão nas suas mãos; dê passos certos e bem calculados. Dia muito feliz para sua vida amorosa. No trabalho, sua criatividade estará em alta. Número: 21.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O cotidiano vai bem e agora você volta a pensar nas suas grandes metas. Prepare o terreno para elas, com fé e dinamismo. Pessoas próximas podem lhe trazer muita satisfação. Saiba aproveitar os bons momentos com quem ama e com quem está perto de você. Número: 24.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Seu lado sonhador está em alta, mas você deve ter cuidado ao expor os planos. Procure refletir sobre suas ações e prefira a discrição Espiritualize-se. Quem ainda está em busca de alguém especial, vai esbanjar simpatia e bom humor. Há boas chances de seduzir.