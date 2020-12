ÁRIES

(21/03 a 20/04)

Boa fase amorosa. Amores em intensidade máxima. Tudo o que acontece mexe fundo com você. Mas não estão previstos altos e baixos numa relação que já tem história. Se você está só, tudo indica que será por pouco tempo. Cor: rosa. Número: 04.

TOURO

(21/04 a 20/05)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Os astros afloram sua sensibilidade e favorecem a interação com pessoas. Bons conselhos em hora oportuna serão de grande valia. Bom momento no campo afetivo. Número: 07.

GÊMEOS

(21/05 a 20/06)

Clima de receptividade no amor. Esclareça os pontos obscuros nos quais nunca se ousa tocar. Você será firme, mas delicado. Novidades relacionadas com seu trabalho. Alguém próximo lhe ajudará com um desejo. As portas do sucesso se abrirão.

CÂNCER

(21/06 a 21/07)

Terá a intuição certa e saberá escolher o que é melhor para você. Cultive o lazer e a arte. Negócios à vista, boa disposição e atividade profissional. Você poderá aplicar dinheiro e ampliar seu empreendimento. Cor: verde-esmeralda. Número: 10.

LEÃO

(22/07 a 22/08)

Busque ser fiel nos seus valores de estrutura para construir as coisas. Você estará mais sociável à noite e vai atrair a atenção ao seu redor. As praias, as florestas atrairão sua atenção e isso será bom, pois é nestes locais que você poderá ficar em paz.

VIRGEM

(23/08 a 22/09)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. A vaidade está em alta, o que exige cuidados. Aproveite para caminhar ao ar livre e fazer exercícios. Saiba lidar com dinheiro e invista apenas no que for seguro.

LIBRA

(23/09 a 22/10)

Olho vivo! Romances deixam sua cabeça nas nuvens? Tudo bem! Mas agora as paixões precisam ficar de lado. A hora será de responsabilidade e compromisso. Você poderá ser mais sociável. Prefira os programas a dois. Cor: bege. Número: 13.

ESCORPIÃO

(23/10 a 21/11)

Você vem conseguindo dar continuidade às suas tarefas e começa a perceber que o resultado final não demorará. Você está de bem com a vida e vai passar alegria para todos a sua volta. Bom período para o amor. Cor: amarelo-canário. Número: 16.

SAGITÁRIO

(22/11 a 21/12)

Bom período para relacionamento amoroso, seus sentimentos estão fluindo com espontaneidade. Vibrações positivas estão lhe fornecendo energia, saúde e disposição, fazendo com que vá na direção que deseja. Cor: violeta. Número: 19.

CAPRICÓRNIO

(22/12 a 20/01)

Esta é a hora de voltar-se para si e seus planos. Não faz mal nenhum ajudar os outros, mas, quando isso começa a atrapalhar, melhor mudar de atitude. Divirta-se. O período estará tem boas oportunidades para buscar alguém.

AQUÁRIO

(21/01 a 19/02)

Organize-se para que tudo possa fluir. Fase bem harmoniosa. Muita facilidade para se comunicar com as pessoas, principalmente família, onde o diálogo poderá esclarecer coisas. Período continua renovando ideias. Bom momento no campo profissional. Cor: laranja escuro. Número: 22.

PEIXES

(20/02 a 20/03)

Os astros se harmonizam em seu campo das relações, sugerindo uma ótima fase para promover diálogos e entendimentos. É importante seguir seu instinto. Tente se interiorizar para sacar o que precisa fazer. Cor: salmão Número: 25.