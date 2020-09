ÁRIES (21/3 a 20/4)

No trabalho, novos horizontes estão se abrindo pra você. Deixe a individualidade de lado e procure partilhar suas ideias. Mas mantenha em segredo seus planos. Sabendo procurar encontrará muita alegria no decorrer do seu dia. Você está com muito vigor e disposição para se divertir. Número: 1.

TOURO (21/4 a 20/5)

Ótima fase para você reavaliar seu romance e mudar o que for necessário. Bom período para o amor, você conta com muita sedução para conquistar e atrair pessoas interessantes. Use também do seu bom senso para fazer escolhas. Bom momento no campo social. Número: 5.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Pode seguir sua intuição, pois ela lhe mostrará os melhores caminhos a seguir, principalmente no setor social. Não fique insistindo em racionalizar tudo e em seguir rigidamente seus métodos: procure variar e terá bons resultados. Saúde boa. Cor: vermelho. Número: 9.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Possibilidade de obter soluções felizes e inesperadas em seus projetos de trabalho. Proteção de pessoas influentes. Sua vida íntima e social será muito animada. Valorize-se mais, não seja tão submisso. Inspiração a agir com inteligência e compreensão. Cor: rosa. Número: 12.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Progresso no trabalho, você estará com garra e disposição para lutar por seus objetivos. Se agir com diplomacia poderá aumentar sua popularidade e alcançar o que deseja. Seus sonhos podem começar a tomar forma e você tende a transformar desejos em realidade. Número: 15.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Humor mudando constantemente, ao sabor do que acontece à sua volta? Faça um acordo com ele para que isso passe longe de você. Seu mundo psíquico está muito sensível. Assim você deve procurar ser receptivo apenas às boas energias do ambiente. Número: 19.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Boa fase para conviver com as pessoas próximas. Invista energia e crie uma rotina para facilitar as tarefas diárias. Aproveite que terá mais tempo para isso. Bom período para buscar companhia, fazer programas culturais e se divertir sem cobranças. Cor: azul. Número: 23.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dia excelente para filósofos e religiosos. Muita imaginação e inspiração criadora. Alma receptiva às realidades do espírito. Suas preocupações ultrapassam os limites da razão. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que alcança nossa intelectualidade. Número: 26.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Idealismo e desejo sincero de ajudar as pessoas. Espiritualidade. Meticulosidade na execução das tarefas. Desejo de perfeição e apurado senso estético e praticidade em todas as suas atividades. Bom ânimo, ideais elevadíssimos, intuição. Cor: amarelo-canário. Número: 29.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Tudo que você puder observar hoje, será de grande importância para o seu futuro. Será que as coisas em sua vida têm saído conforme planejou? É aconselhável que você passe por essa fase sem ansiedade. Procure se desligar dos assuntos profissionais. Cor: azul-turquesa.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Muita energia. Não é necessário esperar melhores oportunidades para agir, principalmente se está querendo começar alguma coisa nova. Período favorável para iniciar projetos, inclusive financeiros. Aproveite para pôr suas ideias em prática. Cor: verde-esmeralda. Número: 36.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A Lua está incentivando-o a buscar atitudes mais reservadas, que facilitem um processo mais reflexivo. Bom momento para se conhecer. No plano profissional a fase é muito boa para ganhar dinheiro. Seu senso de equilíbrio está direcionando suas decisões, você pode propiciar disso.